最正富2代半年交500億營收　富豪家族「公主接班」正流行！

▲被網友讚為「最正富二代」的謝其潤。（圖／正大製藥官網）

大陸中心／綜合報導

香港首富李嘉誠2018年5月正式退休後，企業便交棒給長子李澤鉅，但近來有跡象顯示，李家第3代的接班計劃也已經展開。李嘉誠23的孫女李思德（Michelle Li）在李澤鉅的腳步後，跟著加入了Chesterfield Realty的董事會，逐漸走入權力中心。

▼李嘉誠與長子李澤鉅。（圖／路透社）

根據《彭博新聞》報導，李思德是李澤鉅（Victor Li）的長女，在祖父李嘉誠退休，父親李澤鉅接手長江和記實業集團董事長後，他也於2018年底加入長江和記實業旗下的家族控股公司Chesterfield Realty的董事會，這也代表著，李家的第3代接班計劃已經展開。

與李家並列「香港四大家族」的鄭家則更早重用第3代，畢業於哈佛大學的鄭志雯（Sonia Cheng）目前是新世界集團旗下國際高級連鎖酒店ROSEWOOD Hotels的執行長，她的祖父就是香港「新世界發展集團」的創辦人，同時也被人稱為「珠寶大王」，是周大福珠寶行創辦人周至元的女婿，後來也拓展、改革，並成立周大福集團。

▼李兆基的外孫女李敬恩。（圖／翻攝港安醫院慈善基金會網站）

同樣是香港四大家族，恒基兆業地產集團創辦人李兆基的外孫女，畢業於史丹佛大學的李敬恩（Kristine Li）年僅29歲，便已經擔任集團的副總經理，26歲的三孫女李瀅（Jackie Li）也在集團內任職，且與姊姊一樣畢業於史丹佛。

報導指出，這些在大企業任職於高層的女性接班人，有望打破亞洲的「玻璃天花板」，也就是以男性為主的決策層。但香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝（Petula Ho）認為，這些女性雖可成為打破玻璃天花板很好的榜樣，不過她們都是出自權貴之家，對於一般人來說，天花板仍然厚實，香港還是一個男人的世界。

▼碧桂園副主席楊惠妍。（圖／翻攝自百度百科）

相較於香港，中國大陸發展較晚，目前才交棒到第2代，不過也有很多女性展露頭角，像是2018年胡潤女企業家榜的首富，「碧桂園集團」共同董事長楊惠妍。楊惠妍畢業於俄亥俄州州立大學，現年37歲，很早就被父親楊國強視為接班人，2005年時，楊國強更將自己持有的70%碧桂園股份轉讓給女兒，期望她能早點成為接班人。

另外，被大陸網友封為「最正富2代」的謝其潤（Theresa Tse），其實是家族「正大集團」（泰國卜蜂集團）的第4代。謝其潤現年26歲，畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院，22歲就在父親謝炳創立的中國生物製藥公司擔任董事長，且上任半年就交出144.5億港元﹝約576.9億台幣﹞的營收。

▼謝其潤。（圖／正大製藥官網）