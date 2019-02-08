港珠澳大橋人潮破紀錄　初三出入境人次近16萬！

▲港珠澳大橋等待搭車的人潮。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

港珠澳大橋過年期間人潮眾多，出入境人數不斷突破記錄，珠海口岸一直出現大排長龍的景象。據香港入境處的統計，光是初三（7日）就有76617人次經港珠澳大橋入境，並有83165人次出境，總共159782人次出入境，創下大橋開通以來最高的出入境紀錄。

▼港珠澳大橋。（圖／視覺中國）

從入境處的資料可以發現，除夕（4日）當天港珠澳大橋的入境人數才19414人、出境人數27982人，共計47396人。但隔天的初一（5日）人數就開始暴增，入境人數直接倍數成長至40035人，出境人數也衝到57430人，總共97465人，往後的幾天也持續增加。

其實，香港運輸署過年前便預料，港珠澳大橋在過年期間會有大量人潮，並為此與相關營運商溝通，採取一系列措施，包含加租超過30輛巴士、添購20輛新巴士、增加數百巴士班次、加派引導人員等。

口岸穿梭巴士「金巴」的營運方也預估，初三會是港珠澳大橋人潮的高峰，所以很早就已增加班次因應。不過面對大量人潮，還是出現了排隊的狀態，有不少遊客都等了超過一小時才搭上巴上；此外，8日由於售票系統故障，許多人買不到票無法乘車，為了疏散人潮，巴士還因此改為免費搭乘。