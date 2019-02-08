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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸全國鐵路客流量持續攀升　預計運送回程旅客998萬人

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▲▼旅客乘坐火車。（圖／CFP）

▲旅客乘坐火車。（圖／CFP）

《北京》全國鐵路客流量持續攀升　預計運送回程旅客998萬人

據中新社記者報導，中國鐵路總公司表示，全國鐵路客流量8日持續攀升，預計運送旅客998萬人，同比增長4.6%，預計加開旅客列車637列。鐵路部門加強運輸組織，落實便民利民服務舉措，全力迎戰春運返程客流高峰。（中新社）

《香港》人民幣公斤條豬年紅盤高開　香港金銀業貿易場擬推數碼黃金

在農曆春節長假後，香港九九金8日在豬年第一個交易日「輕微低開」，但人民幣公斤條第一口價則「紅盤高開」。香港金銀業貿易場於開市儀式指出，今年首季將推出數碼黃金，即是以「區塊鏈技術作登記的實物黃金投資產品」。（中新社）

《海南》海口美蘭國際機場　將進出553個航班

隨著春節假期趨於結束，海口美蘭國際機場客流量逐日攀升，迎來旅客進出港高峰。該機場預計8日執行進出港航班553個，運輸旅客約9萬人。（中新社）

《香港》香港高鐵西九龍站、港珠澳大橋出入境人數再破紀錄

香港入境處8日公佈數據顯示，7日經各口岸出入境共有約119.3萬人，其中入境約65.1萬人，出境約54.2萬人。超過10.4萬人經高鐵西九龍站進出香港，超過15.9萬人經港珠澳大橋出入境，分別打破高鐵香港段和港珠澳大橋於6日創下的出入境人數紀錄。（中新社）

▲▼香港高鐵西九龍站。（圖／CFP）

▲香港高鐵西九龍站。（圖／CFP）

《北京》國家能源局：2019年將進一步加快推進油氣產業發展

大陸國家能源局相關負責人表示，2019年將加大油氣產業政策支持和改革力度，大力提升油氣探勘開發力度。加快推進天然氣產供儲銷體系建設，深入挖掘氣田增產和管網互聯互通潛力，科學有序推進煤製油、煤製氣等示範項目，積極推動管道儲氣設施建設，強化指標任務責任落實。（新華社）

《江蘇》無錫出動6000多人　掃雪除冰保暢通

江蘇省無錫市當地城管部門於8日上午已出動環衛掃雪人員6180人、執法和管理人員1070人，出動各類除冰掃雪和執法保障車輛451輛，撒佈融雪劑246.5噸，為消除道路積雪、排除隱患提供了保障。（中新社）

《北京》北京故宮現清代宮廷過年習俗　日均參觀者超過2萬人

北京故宮日前舉辦「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」的展覽，不僅拿出了885件（套）文物打造了一個建院以來提用文物最多、展場面積最大的主打展，還將故宮開放區域全部按照清宮舊俗復原年節裝飾，全面展現清代宮廷過年習俗。據了解，此次展覽舉辦20多天以來，日均參觀者超過2萬人。（央視網）

《香港》港交所敲鑼迎新春　開市豬年首個交易日低開

香港交易所（港交所）8日上午舉行新春開市儀式。香港特區政府財政司司長陳茂波指出，香港今年首季經濟環境只會一般，但肯定了過去一年港交所取得的成績，特別是2018年港交所IPO（首次公開募股集資）額獲全球首位，是大家共同努力的結果。他呼籲，2019年集多方合力為香港金融市場帶來新動力。當日，恆生指數以27708.13開盤，跌逾1%。（中新社）

▼香港交易所。（圖／CFP）

▲▼香港交易所。（圖／CFP）

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關鍵字：北京,香港,海南,江蘇,中國鐵路公司,春運客流量,人民幣,香港金銀業貿易場,數碼黃金,香港九九金,海口美蘭國際機場,西九龍站,港珠澳大橋,國家能源局,油氣產業,無錫,故宮,清代宮廷,過年習俗,港交所,陳茂波,粵港澳要聞

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