　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／南京暴雪　多部門奮戰一線保道路暢通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南京暴雪。（圖／翻攝中新社）

▲南京暴雪。（圖／翻攝中新社）

《江蘇》南京暴雪　多部門奮戰一線保道路暢通

江蘇省南京市8日晚上再次迎來強降雪，致南京祿口國際機場跑道關閉，多條高速公路管制，對春運返程中的民眾出行造成極大的影響。面對暴雪，當地路政、交通、交警等部門連續奮戰一線，確保道路暢通。2月9日06時，中央氣象台繼續發布暴雪預報。預計，9日08時至10日08時，陝西中部、甘肅東部、青海東部和南部、西藏東部和南部、山西西南部等地的部分地區有大到暴雪，其中，西藏南部和東部的局部地區有大暴雪或特大暴雪。（中新社）

《陝西》西安兵馬俑景區　五天遊客突破33萬人次

陝西西安的秦始皇兵馬俑一直以來都吸引著全國各地的遊客。今年春節假期期間，參觀兵馬俑的客流持續攀升。從除夕到大年初四，五天的遊客量突破33萬人次。僅昨天大年初四，遊客就突破11萬人次。景區安排400多名安保人員上崗維持秩序，並採用線上售票與線下刷身份證快捷入園的方式相結合，提高遊客通行效率。（央視）

《北京》節前最後一周「新三板」成交金額　達100億環比上漲近2成

大陸中小企業股份轉讓系統（新三板）新近披露數據，春節前最後一個交易週（1月28日至2月1日）新三板掛牌公司成交22.42億元人民幣（約新台幣100億元），較之前一周上漲18.86%，今年以來已有97家企業完成股票發行融資。（新華社）

《雲南》春節假日前5天　接待遊客近2900萬人次

雲南一直是旅遊熱點地區，大部分景區在假日期間遊客爆滿。據雲南省假日旅遊訊息統計中心綜合測算，春節假期前五天雲南省共接待遊客近2900萬人，其中，大年初四共接待遊客725.32萬人次，同比增長22.13%。（央視）

▲▼雲南景點。（圖／CFP）

▲雲南景點。（圖／CFP）

《廣東》廣州市重點景區春節五天　接待遊客突破200萬人次

廣州市文化廣電旅遊局方面表示，春節假期前五天，納入監測的廣州市15個重點旅遊景區總體接待累計達201.74萬人次，同比增長超過3.04%，營業收入2億元人民幣（約新台幣9億元），同比增長約9%至10%。（廣州日報）

《澳門》大年初三港珠澳大橋口岸　出入境人次創單日新高

澳門特區政府治安警察局8日公佈數據顯示，大年初三（2月7日）全天，超過66.2萬人經澳門各口岸出入境。其中，關閘口岸有近41.5萬人出入境，港珠澳大橋澳門口岸逾7.8萬人出入境，打破了經該口岸單日出入境澳門的新紀錄。（新華社）

《貴州》貴州省將發放科技創新券　最高額度50萬元

據新華社記者8日從貴州省科技廳獲悉，為推進企業創新發展，貴州將採取無償資助方式向企業發放科技創新券，最高額度50萬元人民幣（約新台幣230萬元）。（新華社）

《上海》上海高掛道路結冰黃色預警　春節最後一天還有雨雪返程需注意安全

上海中心氣象台於9日凌晨再次發佈道路結冰黃色預警信號：受降雪天氣影響，預計今天中午以前，上海北部和西部地區可能出現對交通有影響的道路結冰。據上海氣象部門預計，今天上海天氣為陰天，有短時小雨或小雨夾雪。目前，上海道路結冰黃色預警維持中，道路濕滑，西部北部有積雪和結冰現象，出行務必注意安全。（澎湃新聞）

▼上海道路積雪。（示意圖／CFP）

▲▼上海道路積雪。（圖／CFP）

ET快訊
1年可休至少157天↑！一張圖看華航機師薪水+休假+工時待遇
長榮達成華航卻不能？鄭文燦：何煖軒聽我的就不會有罷工
昆凌新年首曬小周周！公主裝Q炸網嗨翻：終於不是後腦勺

關鍵字：江蘇,陝西,北京,雲南,廣東,澳門,貴州,上海,道路結冰,科技創新券,港珠澳大橋,廣州市,中小企業,新三板,西安,兵馬俑,南京,暴雪,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸名嘴崔永元開春再爆猛料　稱某公安擁2.2億巨款

新年悲劇！湖南男子放「魚雷」炮竹　右手炸掉腸穿孔送院截肢

影／孩子永遠是媽媽的寶　105歲老婦發紅包給74歲女兒

華聞快遞／南京暴雪　多部門奮戰一線保道路暢通

中美「川習會」推遲背後轉折　英媒披露：地點喬不攏

機師罷工重創兩岸航線？　華航大陸首代張志潔澄清

好心扶摔倒老人卻「遭反咬是兇手」！加碼賠90萬醫療費...他壓力太大跳河自殺

貿易戰後遺症將浮現　學者示警：陸外貿表現有下滑風險

「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌2kg飼料

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

陸名嘴崔永元開春再爆猛料　稱某公安擁2.2億巨款

新年悲劇！湖南男子放「魚雷」炮竹　右手炸掉腸穿孔送院截肢

影／孩子永遠是媽媽的寶　105歲老婦發紅包給74歲女兒

華聞快遞／南京暴雪　多部門奮戰一線保道路暢通

中美「川習會」推遲背後轉折　英媒披露：地點喬不攏

機師罷工重創兩岸航線？　華航大陸首代張志潔澄清

好心扶摔倒老人卻「遭反咬是兇手」！加碼賠90萬醫療費...他壓力太大跳河自殺

貿易戰後遺症將浮現　學者示警：陸外貿表現有下滑風險

「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌2kg飼料

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

快訊／大年初五！台中驚傳砍人案　40歲男「胸口刀傷」倒血泊命危

半世紀的珍藏　90歲的眷村爺爺用火柴盒紀錄人生

華航罷工4千人受影響　周玉蔻嗆民進黨：還嫌輸不夠慘

安東尼認為自己很快就會退休　希望那天快點到來

鐵牛三輪車賣肉圓　新竹人都推薦這一家　

樓梯間驚見四腳獸！　他帶小女友「3公共場所」留下親密足跡

高雄走春必去處　月下老人賜愛情良緣、發大財

CNN評選50大甜品「芒果糯米飯上榜」　他讚：全世界最完美

陸名嘴崔永元開春再爆猛料　稱某公安擁2.2億巨款

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕客歡迎

大陸熱門新聞

告白失敗　宅男減36公斤放生心..

綠茶婊Top5星座出爐！

扶摔倒老人被指兇手　他跳河自殺

黑熊養到百公斤！老婦自首：養不..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

邁巴赫撞勞斯萊斯　波神彭丹下車..

最正富2代半年交出500億營收..

貿易戰後遺症將浮現　學者示警

廈門台商向台徵才　今年提供22..

新年吸台商回流　業界建言

5渣男逼女友賣淫 一天接客2..

金屬管穿喉灌2kg飼料養「肥美..

港珠澳大橋初三出入境人數近16..

機師罷工重創兩岸航線？　華航大..

更多熱門

相關新聞

影／孩子永遠是媽媽的寶　105歲老婦發紅包給74歲女兒

農曆春節進入倒數，休假之餘，小朋友最開心的就是領到長輩的紅包。大陸江蘇一名105歲的老婦人，在大年初二時，把紅包塞給74歲的二女兒，母女情深畫面讓人動容。不少網友感嘆，「無論你活到幾歲，在媽媽眼裡都只是個孩子」。

白宮宣布：中美2／14～15北京第三次貿易談判

華聞快遞／陸鐵路預計運送回程旅客998萬人

港珠澳大橋初三出入境人數近16萬

最正富2代半年交出500億營收！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

好市多必買四天王還有最超值神物

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在原地

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面