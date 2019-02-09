華聞快遞／南京暴雪　多部門奮戰一線保道路暢通

▲南京暴雪。（圖／翻攝中新社）

《江蘇》南京暴雪 多部門奮戰一線保道路暢通

江蘇省南京市8日晚上再次迎來強降雪，致南京祿口國際機場跑道關閉，多條高速公路管制，對春運返程中的民眾出行造成極大的影響。面對暴雪，當地路政、交通、交警等部門連續奮戰一線，確保道路暢通。2月9日06時，中央氣象台繼續發布暴雪預報。預計，9日08時至10日08時，陝西中部、甘肅東部、青海東部和南部、西藏東部和南部、山西西南部等地的部分地區有大到暴雪，其中，西藏南部和東部的局部地區有大暴雪或特大暴雪。（中新社）

《陝西》西安兵馬俑景區 五天遊客突破33萬人次

陝西西安的秦始皇兵馬俑一直以來都吸引著全國各地的遊客。今年春節假期期間，參觀兵馬俑的客流持續攀升。從除夕到大年初四，五天的遊客量突破33萬人次。僅昨天大年初四，遊客就突破11萬人次。景區安排400多名安保人員上崗維持秩序，並採用線上售票與線下刷身份證快捷入園的方式相結合，提高遊客通行效率。（央視）

《北京》節前最後一周「新三板」成交金額 達100億環比上漲近2成

大陸中小企業股份轉讓系統（新三板）新近披露數據，春節前最後一個交易週（1月28日至2月1日）新三板掛牌公司成交22.42億元人民幣（約新台幣100億元），較之前一周上漲18.86%，今年以來已有97家企業完成股票發行融資。（新華社）

《雲南》春節假日前5天 接待遊客近2900萬人次

雲南一直是旅遊熱點地區，大部分景區在假日期間遊客爆滿。據雲南省假日旅遊訊息統計中心綜合測算，春節假期前五天雲南省共接待遊客近2900萬人，其中，大年初四共接待遊客725.32萬人次，同比增長22.13%。（央視）

▲雲南景點。（圖／CFP）

《廣東》廣州市重點景區春節五天 接待遊客突破200萬人次

廣州市文化廣電旅遊局方面表示，春節假期前五天，納入監測的廣州市15個重點旅遊景區總體接待累計達201.74萬人次，同比增長超過3.04%，營業收入2億元人民幣（約新台幣9億元），同比增長約9%至10%。（廣州日報）

《澳門》大年初三港珠澳大橋口岸 出入境人次創單日新高

澳門特區政府治安警察局8日公佈數據顯示，大年初三（2月7日）全天，超過66.2萬人經澳門各口岸出入境。其中，關閘口岸有近41.5萬人出入境，港珠澳大橋澳門口岸逾7.8萬人出入境，打破了經該口岸單日出入境澳門的新紀錄。（新華社）

《貴州》貴州省將發放科技創新券 最高額度50萬元

據新華社記者8日從貴州省科技廳獲悉，為推進企業創新發展，貴州將採取無償資助方式向企業發放科技創新券，最高額度50萬元人民幣（約新台幣230萬元）。（新華社）

《上海》上海高掛道路結冰黃色預警 春節最後一天還有雨雪返程需注意安全

上海中心氣象台於9日凌晨再次發佈道路結冰黃色預警信號：受降雪天氣影響，預計今天中午以前，上海北部和西部地區可能出現對交通有影響的道路結冰。據上海氣象部門預計，今天上海天氣為陰天，有短時小雨或小雨夾雪。目前，上海道路結冰黃色預警維持中，道路濕滑，西部北部有積雪和結冰現象，出行務必注意安全。（澎湃新聞）

▼上海道路積雪。（示意圖／CFP）