16歲女表演籌學費無端遭毆傷　警察看不下去留言要追查

▲台南１名16歲女學生，為了籌學費，以「奇寶恐龍」為名，模仿街頭藝人，裝扮恐龍在街頭表演，但在大東夜市表演時，竟有人無端揮拳毆打她，將她打到流血，目前警方主動偵辦。（圖／翻攝自奇寶恐龍臉書專頁，下同）

記者林悅／台南報導

這個社會底怎麼了？台南１名16歲女學生，為籌學費以「奇寶恐龍」為名，模仿街頭藝人，裝扮恐龍在街頭表演，民眾觀看隨意打賞，但2月8日晚上在大東夜市表演時，竟有人無端揮拳毆打她，將她打到流血，台南市一分局警方獲悉此事主動介入偵辦，並請女學生到派出所完成報案程序，並將傳喚施暴者到案說明中。

台南這位16歲女學生，以「奇寶恐龍」為名，在台南市各人潮聚集地點，穿著恐龍裝扮恐龍，在街頭跳舞表演，表演時地上會擺2塊牌子寫著：「哈囉大家好，我是學生，16歲求學費，謝謝，歡迎拍照，16歲求學費；請勿打我，我是女生，16歲求學費」，另1張牌子上還有寫成立臉書粉絲團「奇寶恐龍來了」。

但這名刻苦耐勞想靠自己賺點微薄學費的孩子，竟然於2月8日晚上在台南市東區大東夜市被人毆打受傷，女學生事後在臉書PO文說：「恐龍突發事故先回家了！我被揍了一拳，流血了，覺得鼻樑快斷了，頭很暈但不知道是誰，很莫名其妙，到底是招誰惹誰了，而且也沒人看到，沒有人可以幫我作證」。

▲有人賞錢女學生上前握手感謝時，以刀片割傷她的手指。

▲有人向女學生吐口水。



由於她穿恐龍裝，雖然眼部有留洞可看，但因穿著恐龍布偶衣行動笨重，加上突然被打毫無心理準備，且被打到頭暈流血，並沒有看清打人的是誰，而讓施暴者逃逸；從她的臉書來看，令人心疼的是，這不是女學生第1次被打、被攻擊，有人向她吐口水，有人賞錢女學生上前握手感謝時，以刀片割傷她的手指。女學生PO文：「2／5，我在很嚴重的說一次，我現在在大東夜市表演，但是遇到一個男子對我吐口水，我雖然有反擊但是真的很討厭，請尊重」、「1／11， 請不要性騷擾恐龍，也不要再私下跟蹤好嗎～很噁心耶！」。





據了解，該名女學生因家境不好，她除半工半讀，也學街頭藝人，在街頭扮恐龍表演賺學費，但因沒有街頭藝人證照，常被驅趕，在夜市表演時，也常被夜市管委會等組織驅趕；許多網友看到女學生PO文，都力勸她報警，女學生回覆「謝謝您們，我也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，我在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打我，這樣也看不到到底是給打我」。但也有熱心網友提供疑似施暴者的臉書留言，供警方辦案參考。

台南市警一分局東門派出所所長張明祥獲知此事，主動介入偵辦，除在女學生臉書粉絲專頁留言，請女學生盡速至東門派出所報案，並表明警方已著手積極追查施暴者到案說明。

由於此一事件，令人為女學生感到心疼，許多網友不捨地勸女學生不要單獨出來，或是受傷就休息一陣子，但女學生都以要籌學費為由，仍繼續在街頭以一己之力來掙錢，並說學校上課，表演機會會變少，並預告2月9日表演的地點，請網友、粉絲們捧場。

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