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台南最牛！郭國文盼用源興牛大打經濟牌

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台南最牛！郭國文盼用源興牛大打經濟牌（圖／郭國文競選辦公室提供）

▲大年初四一早，立委參選人郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年。（圖／郭國文競選辦公室提供，以下同）

地方中心／綜合報導

就在善化區的牛墟市場150歲前夕，台南立委參選人郭國文大打經濟牌，拋出結合饕客最愛的「源興牛」，並以歐洲市場為例，要推動保存牛墟文化資產、為地方創造最牛的觀光景點，也透過媒體向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色。

大年初四一早，立委參選人郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年， 郭國文表示：「今天是豬年開春的第一次牛墟市集，除了向鄉親致意拜年外，也提出個人對這個明年就要滿150年歷史的牛墟，提出一些正向積極的想法與鄉親一起來努力。」

台南最牛！郭國文盼用源興牛大打經濟牌（圖／郭國文競選辦公室提供）

針對善化牛墟的未來郭國文提出希望未來針對週邊交通的停車、對外地客接駁有進一步的規劃。150年來牛墟已經遷了三次，因此未來牛墟地點的永續經營也是重要的考量之一。談起牛墟的過去郭國文如數家珍：「善化牛墟設立於1870年是台灣最老的牛墟，原來是作為牛隻販賣，還有相關農耕器具交易的場所，慢慢地轉變成地方的庶民傳統市集，但仍然保留有農工業器具的販售交易，隨著地方的發展，日漸擴大，因此三度轉移地點，善化牛墟每逢每月的2、5、8日舉辦，大年初四是新年第一次的牛墟。從傳統的牛墟交易牛隻，一直到現代設立牛隻電宰場，牛肉湯也因此成為台南最有名的飲食之一。」

台南最牛！郭國文盼用源興牛大打經濟牌（圖／郭國文競選辦公室提供）

因此郭國文對此特別提出未來應要針對善化牛墟常民文化的重要性，爭取牛墟市集成為國家無形文化資產，並成為未來交通部觀光局推展海外觀光的景點之一。郭國文提到國際上有許多類似的市集，例如位於西班牙馬德里全歐洲最大最老的跳蚤市場El Rastro，每周日上午舉辦，從中世紀延續到現在，超過3500攤吸引來自無數的觀光客，或者如德國紐倫堡著名的聖誕市集，每年聖誕節前一個月舉辦，也都成為地方重要的文化與觀光特色。

郭國文期待透過新的想像與地方的攜手合作，再創造善化牛墟的進一步發展與地方的新契機。

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