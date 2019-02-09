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奇寶女孩賺學費被打到流血　黃偉哲：依法究辦施暴者

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▲▼少女籌學費街頭表演竟遭襲擊。（圖／「奇寶恐龍來了！」粉絲專頁）

▲16歲女學生以「奇寶恐龍」為名，在街頭表演賺學費，卻被人無端揮拳毆打，警方已主動偵辦。（圖／翻攝自奇寶恐龍臉書專頁）

地方中心／綜合報導
台南16歲少女裝扮成「奇寶恐龍」，在街頭蹦蹦跳跳，賺取學費，8日晚間卻突遭襲擊，導致鼻樑流血、頭暈，不但引起網友眾怒，台南市警局得知後，也主動聯繫上少女協助處理報案程序，市長黃偉哲9日到台南一分局東門派出所表達關心，並指示警方依法究辦施暴者。

▲台南市長黃偉哲在臉書po文強調不容許暴力橫行，要依法究辦施暴者。（圖／取自黃偉哲臉書）

據了解，突遭襲擊的少女家境不好，除了打工，也會利用閒暇時間到街頭表演，賺取微薄的收入，但礙於沒有街頭藝人的證照，所以有時候會被驅趕，甚至還曾遇到有人假裝要打賞，結果卻把錢筒裡的錢偷走。1不料8日晚間竟遭人襲擊，導致鼻樑流血、頭暈，由於穿著恐龍裝根本無法清楚看到攻擊的人是誰，讓她相當失落，在臉書上大嘆「到底招誰惹誰了」。

許多網友看完後非常生氣、力勸少女報警，對此她回應，「謝謝您們，我也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，我在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打我，這樣也看不清楚到底是誰打我。」

台南市長黃偉哲9日下午在臉書直播，表示警方已經聯絡上受害少女，少女已同意到警局報案，黃並po文說，已立刻指示市警局主動介入調查，務必保護當事人，並且依法究辦施暴者。

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關鍵字：奇寶恐龍,襲擊,大東夜市,恐龍裝,黃偉哲,台南一分局

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