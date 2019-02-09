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16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

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▲台南１名16歲女學生，為了籌學費，以「奇寶恐龍」為名，裝扮恐龍在街頭表演，但在大東夜市表演時（左上角），竟有人無端揮拳毆打她，將她打到流血，目前警方主動偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南一名16歲女學生，為了籌學費，以「奇寶恐龍」為名，裝扮恐龍在街頭表演，但在大東夜市表演時（左上角），竟有人無端揮拳毆打她，將她打到流血，目前警方主動偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名16歲女學生為了籌學費，以「奇寶恐龍」為名，裝扮恐龍在街頭表演，2月8日晚上在東區大東夜市表演時，竟有人無端揮拳毆打她受傷流血，台南市長黃偉哲9日下午前往台南市警一分局東門所關心這位女學生，黃偉哲表示已指社會局對女學生提供相關協助。

台南市長黃偉哲9日下午特前往台南市警一分局東門所，關心接到警方通知前往製作報案筆錄的被害女學生，黃偉哲市長對這位16歲女學生，為自籌學費扮恐龍街頭表演，自立更生的精神十分讚許疼惜，除指示警察局對本案依法查處外，也指示社會局去了解，市府可以協助的地方，主動提供女學生協助。

▲台南１名16歲女學生，為了籌學費，以「奇寶恐龍」為名，裝扮恐龍在街頭表演，但在大東夜市表演時（左上角），竟有人無端揮拳毆打她，將她打到流血，目前警方主動偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往台南市警一分局東門所關心這位女學生，黃偉哲表示已指社會局對女學生提供相關協助。

黃偉哲表示，發生這件事，他感到遺憾，這位女學生是堅強的孩子，她除自力更生自籌學費外，也擔任流浪動物認養志工，做很多社會公益的事，是很有愛心的人，他請這位女學生不要對社會失望，女學生也表示不會，她對社會仍有信心，會繼續表演下去。

據了解，這位16歲女學生是隔代教養的孩子，家境困頓，但她並不懷憂喪志，反而更加堅強獨立。她目前就讀台南市1所高職1年級，因學校即將開學，又要繳學費1萬多元，所以她利用年節假日的機會，四處在人潮聚集的場所賣力表演賺取學費，她從事扮恐龍街頭表演已經1年多。

女學生被打傷，因不想讓長輩耽心，所以沒有告訴長輩，直到警方主動找上門，請她到派出所完成報案程序，她告訴警方她的憂慮，員警也配合處理，員警認為這位女學生是孝順乖巧，十分有上進心的孩子。

女學生於9日下午1時許，在一分局東門所完成報案，但對傷害部分，因有個人的考慮因素，暫不提出傷害告訴。警方則表示，目前警方已掌握特定涉案對象，依法傳喚對方到案說明中，如被害人最後選擇不提出告訴，警方擬依社維法87條之1款，加暴行於人者送辦，該法可裁處3日以下拘留或18000元以下罰鍰。

台南這位16歲女學生，以「奇寶恐龍」為名，在台南市各人潮聚集地點，穿著恐龍裝扮恐龍，在街頭跳舞表演，表演時地上會擺2塊牌子寫著：「哈囉大家好，我是學生，16歲求學費，謝謝，歡迎拍照，16歲求學費；請勿打我，我是女生，16歲求學費」，另1張牌子上還有寫成立臉書粉絲團「奇寶恐龍來了」。

但這名刻苦耐勞想靠自己賺點微薄學費的孩子，竟然於2月8日晚上在台南市東區大東夜市被人毆打受傷，女學生事後在臉書PO文說：「恐龍突發事故先回家了！我被揍了一拳，流血了，覺得鼻樑快斷了，頭很暈但不知道是誰，很莫名其妙，到底是招誰惹誰了，而且也沒人看到，沒有人可以幫我作證」。

由於她穿恐龍裝，雖然眼部有留洞可看，但因穿著恐龍布偶衣行動笨重，加上突然被打毫無心理準備，且被打到頭暈流血，並沒有看清打人的是誰，而讓施暴者逃逸；從她的臉書來看，令人心疼的是，這不是女學生第1次被打、被攻擊，有人向她吐口水，有人賞錢女學生上前握手感謝時，以刀片割傷她的手指。女學生PO文：「2／5，我在很嚴重的說一次，我現在在大東夜市表演，但是遇到一個男子對我吐口水，我雖然有反擊但是真的很討厭，請尊重」、「1／11， 請不要性騷擾恐龍，也不要再私下跟蹤好嗎～很噁心耶！」。

據了解，該名女學生因家境不好，她除半工半讀，也學街頭藝人，在街頭扮恐龍表演賺學費，但因沒有街頭藝人證照，常被驅趕，在夜市表演時，也常被夜市管委會等組織驅趕；許多網友看到女學生PO文，都力勸她報警，女學生回覆「謝謝您們，我也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，我在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打我，這樣也看不到到底是誰打我」。

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關鍵字：台南,恐龍,學費,黃偉哲

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