險爆頭！老翁馬路倒地遭「公車拖行轉半圈」　腳慘壓斷血滿地

▲老翁馬路上倒地後險遭公車碾壓爆頭。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

差一點就要命斷輪下！新北市一名鄭姓老翁7日被友人騎摩托車搭載，經過永和區中正路上時，右邊一名騎士突然緊急剎車失去平衡左倒，也順帶將他們的機車壓垮，而鄭翁的頭部差一點就遭左方公車輾過，整個人被公車帶了一圈後，腳部遭右後車輪輾斷，當場血流滿地，所幸送醫救治後並無生命危險。

警方調查，當時25歲的梁姓男子騎乘機車，卻突然緊急剎車後失去重心，整台機車向左傾倒，恰巧壓倒騎機車的67歲宋姓婦人及73歲的鄭姓老翁，而一輛台北客運624路公車當時正好準備進站，右前輪差一點就要碾爆老翁頭部，而老翁就公車帶行後轉了半圈，腿部反遭碾斷。

警方表示，傷者送往新店慈濟醫院醫治後並沒有大礙，經過酒測3方都沒有酒駕情形；而當時路旁因為有違停一輛貨車，員警也懷疑可能是為了閃避，梁男才會緊急剎車後倒地，詳細車禍責任分析仍待進一步釐清。

▼老翁腳部遭公車碾斷血流滿地。（圖／翻攝自聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）



▼右方騎士重心不穩倒地後壓垮老翁乘坐的摩托車。（圖／記者陳豐德翻攝）



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