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快訊／華航罷工影響旅客4000人　總經理鞠躬道歉

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▲▼華航總經理鞠躬道歉。（圖／翻攝東森新聞）

▲華航總經理鞠躬道歉。（圖／翻攝東森新聞）

突發中心／台北報導
機師工會華航分會8日凌晨0點宣布，自2月8日上午6:00開始啟動罷工，且工會透露「沒預設罷工截止期限」，華航公司8:30舉行記者會表示8日由松山、台中起飛航班正常；桃園起飛航班下午4:00前，9成正常；CI192台南-大阪，CI711高雄-馬尼拉、CI933高雄-香港航班取消，其餘高雄航班正常，8日上午9:00已知取消桃園12個航班、高雄6個航班，共18個班次，4000人次受影響。

華航總經理謝世謙在記者會上表示：這次職業工會宣布罷工後，至午前為止，人力調度已經獲得多數機師支持，支持對旅客的承諾，完成春節期間疏運。謝並請工會盡速回到勞資協商，對工會所有議題，都持開放態度，所有議題都可以協商。

謝世謙表示，目前有找休假的機師回來幫忙，也有機師心向公司，不希望犧牲旅客權益，華航表示今天(8日)可維持總運量90%正常。 華航旗下共有1369位機師，但目前有多少機師參與工會罷工，謝世謙表示因為涉及員工隱私不便公布。

謝世謙強調，華航機師的勞資糾紛都透過桃園市勞動局為平台持續協商，工會對外放話說華航對工會提出的任何一個要求都不能接受，但謝世謙說華航的態度是任何要求都可以談，希望能夠異中求同化解紛爭。

有媒體詢問工會採取收機師護照、檢定書到底收了多少份，對此謝世謙反問媒體，大家都是高知識份子，「你會不會隨便把身分證給別人」，華航言下之意是工會收集支持機師罷工證件應該不多。

以下為華航公司新聞稿全文：
針對桃園市機師職業工會本次無預警罷工，本公司已啟動緊急應變機制，秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計戶，務求將影響層面降至最低，造成旅客不便與社會不安，華航在此制上最誠摯的歉意。

目前受影響航班為22班，約佔華航今日航班的一成，預計受影響旅客約4千人，華航將優先調度可用人力及航機，盡可能維持維持航班運作。如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等。對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

華航今日由松山、台中起飛航班全天正常，桃園起飛航班下午四點以前90%正常；CI192 台南-大阪、CI711 高雄-馬尼拉、CI933 高雄-香港航班取消，其餘高雄航班正常飛航。

針對受影響之旅客，我們盡可能安排包括聯航的其他航班，以順利將旅客送達目的地；若旅客須退票或改票亦免除手續費等費用。相關最新消息亦隨時在官網更新。

自罷工宣布後，至目前為止之人力調度已獲得多數機師的支持，願意以社會則認為優先，支持公司履行對旅客之承諾，協助完成春節疏運之任務。華航重申，有部分會員或許因資訊揭露之不完整，不知這樣的罷工行為其實已經違背雙方協議合約，希望工會以旅客權益為念，本公司從未放棄持續協商溝通的機會，請工會盡速回歸勞資協商。

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