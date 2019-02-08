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華航機師發動罷工　勞動部：並非工會爭取權益唯一手段

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▲▼華航總經理鞠躬道歉。（圖／翻攝東森新聞）

▲華航總經理鞠躬道歉。（圖／翻攝東森新聞）

財經中心／綜合報導

機師工會華航分會今天（8日）凌晨零點宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，華航公司則在上午8:00召開重訊說明會，強調仍維持9成運能，對此，勞動部發表三點回應，盼雙方儘速回歸協商平台，並提到罷工並非工會爭取權益唯一手段。

桃園機師工會今天清晨6時正式發動華航罷工，主要訴求就是華航不願改善疲勞航班、副駕駛升訓制度透明化、禁止對工會會員施壓、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、比照長榮航空保障第13個月全薪等5大訴求，皆沒有獲得華航實際改善或回應，導致機師工會發動罷工，影響2月8日起飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等26航班班機。

華航今天上午8:00召開重訊說明會，強調仍維持9成運能，針對無預警的罷工，公司將會全力進行人力調度，對於造成旅客的不便，致上最深的歉意，華航表示，實際統計受到影響的航班為22班，受到影響的旅客則為4000人左右，接下來將會積極安排旅客簽換到其他航空，力求將影響降到最低。

▲▼華航機師、機師工會松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師工會松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

有關機師工會罷工行動，勞動部也在上午發表聲明回應，第一點針對桃園市機師工會與華航公司勞資爭議，勞動部表示，經過107年8月30日桃園市政府勞動局邀集機師工會與華航公司進行第4次協調會議，勞資雙方針對「FOQA」（飛行監控數據）與「片面勞動條件變更限制」等2項議題達成共識，其餘19項議題，獲致於1年內續行協商之共識。

第二點則是機師工會於108年1月27日對外表示，因與華航公司之協商未有進展，因此經2月1日召開之臨時代表大會決議通過，授權理事會決定罷工行動時點，該工會在8日6時發動罷工，欲促使資方願意重返談判承諾訴求。

第三點則為考量民航業對於民眾為非常重要服務，特別在春節過年期間，勞動部呼籲公司與工會，應尊重工會爭取機師權益的努力，勞動部也希望工會應放下立場聆聽公司提出的經營困境，公司更應將機師視為公司最重要資產。

勞動部強調，勞資雙方是夥伴關係，難免有合作與意見相異的情形，彼此如果朝向有溫度，有真誠的溝通，必然可以異中求同，化解紛爭。

勞動部進一步指出，罷工並非工會爭取權益唯一手段，也是工會最困難的抉擇，現階段期待工會實應盡速與資方回歸協商平台，勞動部、交通部與桃園市政府勞動局也會全力協助，惟有透過協商才是替會員爭取權益的正途。

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關鍵字：華航,機師,罷工,勞動部

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