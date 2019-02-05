橘子分「公母」　母橘底部「凹進去」卡甜？　專家：不準啦

▲網傳橘子有分「公母」，母橘子比公橘子甜 ，但有專家說「直接剝開吃最準」。（圖／突發中心記者翻攝）

突發中心 ／ 綜合報導

過年吃橘子討吉利；拜拜選橘子，是取其諧音，祈求新年大吉大利，但拜完當水果吃，口感更重要！該怎麼挑選香甜多汁的橘子？網傳橘子還有分「公母」，底部凹陷的母橘子，比底部較凸的公橘子還要甜上好幾倍！有專家指出，橘子甜不甜其實不易從外觀上判斷，直接剝開吃最準。

▲網傳橘子有分「公母」，母橘子比公橘子甜 。（圖／突發中心記者翻攝）

秋冬是柑橘盛產季，同樣橘紅果皮，裡頭的果肉滋味可不一定，但買橘子，總不能每顆都剝開吃了再買，網傳橘子甜不甜，細節藏在橘皮底。第一先辨別橘子是公還是母，底部凹的是母橘，反之則是公橘；除了用肉眼判斷底部凹凸外，可以再仔細觀察底部中心，有較大圈的是母橘子，只有一小點的則是公橘子；母橘吃起來香甜多汁，公橘吃起來果肉較乾且帶酸味。除了「性別」影響甜度外，另有人表示盡量挑選皮薄的橘子，從橘子頂部輕輕按壓，如果軟軟的代表皮薄，吃起來一定甜！

▲專家說挑選底部沒有凸起、表皮光滑的橘子比較好吃，甜度則不易從外觀上判斷。（圖／突發中心記者翻攝）

前台中市農業局長，也是台大農業博士的王俊雄接受媒體採訪時表示，橘子都是橘樹經過「完全授粉」、最後「開花結果」，每顆橘子都是果實，並沒有「公母之分」。而「公橘子」的底部之所以會凸起，則是因為在橘子生長的過程中吸收過多的氮肥所致。

專家強調，橘子挑選底部沒有凸起、表皮光滑的比較好吃。另外可以捧在手上秤秤看，感覺比較沉的橘子富含水份，至於甜不甜則不容易從外觀上判斷，直接剝開吃最準，所以橘子要甜，分公母挑選，可不可靠見仁見智。