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2019年新春出遊懶人包！　「北中南東」18條建議遊程看這

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▲▼頭城濱海森林公園,八角觀景台,天使階梯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲頭城濱海森林公園八角觀景台的天使階梯，吸引不少網美來這拍下獨特角度照片。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假規劃好去哪玩嗎？觀光局規劃18條新春推薦遊程，涵蓋全台北中南東景點，不管是到東北角及宜蘭海岸線的魅力，或者是到花蓮走訪國際慢城客家小鎮鳳林鎮，又或是到新春祈福景點求取好運勢，想玩一日遊或者深度2日遊都可以參考出遊去。

1.東北角「壯圍沙丘濱海深度二日遊」：
烏石港（蘭陽博物館）、大坑觀景台、頭城濱海森林公園、壯圍沙丘旅遊服務園區、永鎮濱海遊憩區

2.東北角「福隆濱海單車露營二日遊」：
福隆遊客中心、舊草嶺隧道自行車道（環狀線）、石城服務區、萊萊秘境、龍門露營區、龍門-鹽寮自行車道、鹽寮海濱公園、澳底海鮮街

▲▼ 金山老街,傳統市場。（圖／記者黃克翔攝）

▲金山老街。（圖／記者黃克翔攝）

3.北觀「新春祈福泡湯趣二日遊」：
情人湖公園、金山慈護宮、金山老街、獅頭山公園、金山萬里溫泉區、法鼓山佛教教育園區、北海岸海灣探索館、淺水灣

4.北觀「觀音凌雲桃樂絲DIY 一日遊」：
觀音山林梢步道、凌雲禪寺、碧瑤山莊、桃樂絲森林

5.參山「悠遊獅山2日遊」：
峨眉湖、富興老街、富興茶葉文化館、細茅埔吊橋、十二寮休閒農業區、神仙谷、部落餐廳、瓦祿工作坊及瓦祿產業文化館（瓦祿工作坊及瓦祿產業文化館農曆初二開始營業，其他景點農曆春節皆有營業）

金龍山曙光（圖／交通部觀光局日月潭國家風景區管理處提供）

▲金龍山。（圖／交通部觀光局日月潭國家風景區管理處提供）

6.日月潭「金龍山日出健行1日遊」：
金龍山健行踏青、金龍山日出雲海、蓮華池生態園區

7.日月潭「頭社活盆地暨水庫生態步道健行1日遊」：
頭社水庫健行踏青、頭社盆地濕地生態體驗、頭社農村社區體驗

▲南投雙龍瀑布,雙龍部落。（圖／記者陳涵茵攝）

▲南投雙龍部落。（圖／記者陳涵茵攝）

8.日月潭「一起Happy黑皮布農Tamazuan2日遊」：
雙龍部落、迪克斯布農工藝坊、夏莎V工作坊、Tamazuan部落、地利（達瑪巒）部落、布農部落、達瑪巒文化藝術團、丹大布農部落、丹大濁水溪、瑪菲VI工作坊、潭南（諾亞方舟）天主堂及獵人的家

9.阿里山「經典茶屋‧品茶達人旅行一日遊」：
龍仔尾茶園、評鑑體驗、小桂林小木屋、眷茶屋、太和村櫻木花道

10.阿里山「石鼓盤-大地漫遊之旅一日遊」：
滴水成金展售屋、豐山觀景台、宣帽石山、行豐吊橋、蛟龍瀑布、石盤谷步道、石鼓盤大橋、彩虹步道、豐山觀日亭、豐山樹屋

阿里山來吉部落 彩繪山豬 （圖／記者游琁如攝）

▲阿里山來吉部落。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

11.阿里山「來吉【勇士養成任務旅行】+ 太和【茶屋生活旅行】二日遊」：
來吉部落、神話步道、勇士之家、FUZU工坊、太和村、鹿寮茶屋、太瑞茶屋、大風埕觀日峰、湖桶底茶園

12.雲嘉南「濱海‧慢漫 濱海‧慢漫 行二日遊 行二日遊」：
馬蹄蛤生態休閒園區、成龍濕地、成龍集會所、口湖遊客中心、好蝦冏男社、東石漁人碼頭、新塭嘉應廟、雙春濱海遊憩區、東隆宮王爺信仰文物館、將軍馬沙溝 3D彩繪村、七股鹽山、台灣鹽博物館、七股潟湖

13.西拉雅「迎春祈福嚐鮮果1日遊」：
玉井老街、噶瑪噶居寺、南化遊客中心烏山風景區

▲八田與一紀念園區。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

▲八田與一紀念園區。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

14.西拉雅「迎春祈福玩水酷2日遊」：
烏山頭水庫、八田與一紀念園區、尖山埤江南渡假村、柳營八翁酪農區、東山老街

15.茂林「賽嘉走春露營2日遊」：
青葉部落、尾寮山登山步道、大津瀑布、賽嘉樂園、賽嘉社區步道、大路觀主題樂園、安坡觀光自行車道、安坡部落

16.大鵬灣「新春跳島漫遊趣2日遊」：
大鵬灣遊客中心、濕地公園、東港華僑市場、美人洞、山豬溝、花瓶岩、蛤板灣沙灘、厚石裙礁、潮間帶、中澳沙灘

林田山林業文化園區（圖／花蓮林管處提供）

▲林田山林業文化園區。（圖／花蓮林管處提供）

17.花東縱谷「漫遊花東縱谷小鎮、部落2日遊」：
林田山林業文化園區、鳳林鎮校長夢工廠、鳳林客家文物館、韓老爹誠信麻花捲誠實商店、廖快菸樓、徐家興菸樓、光復太巴塱部落

18.花東縱谷「東海岸小鎮漫遊2日遊」：
小野柳遊憩區、加路蘭遊憩區、東河包子、都歷遊客中心、三仙台、成功小鎮

ET快訊
雲林一人獨得2.17億！聯發彩券行曝吉兆　女員工：好多蜻蜓進
快訊／大樂透2.17億頭獎「1注獨得」獎落雲林　終結連兩槓

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