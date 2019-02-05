眼淚爆噴！男友怨沒年終…女友「枕頭下塞一包」：慶幸被你愛上

▲女友貼心包了6000元紅包給男友。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

最感動的一次年終！一名男網友在臉書爆廢公社PO文，表示今年公司沒發年終獎金，但見身邊好友都有，忍不住向交往了6年的女友抱怨，沒想到女友聽完後竟偷偷在枕頭下塞了大紅包，裡頭除了6張千元大鈔外，還有一封感謝信，「你說你沒有年終，就由老婆包給你囉！」令原PO看了當場感動不已。

原PO表示，與女友交往準備邁入第6年，這段期間中自己也做過不少工作，但女友知道他薪水不多，性格也很勤儉，因此平常也不會希望他花什麼錢，而今年是女友的第一份工作、第一次領年終，「這幾天她聽我抱怨我身邊朋友都有年終，但我都沒有，就在某一天……。」

當天原PO一如往常，洗完澡後坐在床上打遊戲，但女友卻突然反常要求他幫忙找一下鏡子，當時原PO不明其意，雖然隨手摸了一下身旁幫忙尋找，還小唸了一下女友，「你每次都亂丟！」女友也不生氣，神神秘秘地導引原PO，「你的背後、還是枕頭下呢？」原PO依言尋找，結果鏡子沒找到，卻發現了一包大紅包。

「我知道你羨慕朋友都有年終，你卻沒有，所以我領完年終就趕快包給你的，你還不認真找！」原PO打開紅包袋，裡面包了6張藍光閃閃的千元大鈔，還貼心地附上一張感謝信，「謝謝你，從一開始到現在總是無微不至地照顧我，在我困難想放棄時，你也總是支持著我，我很慶幸自己可以被你愛上，未來不管是否攜手到老，我都會珍惜每天在一起的時光。你說你沒有年終，就由老婆包你給囉！請未來繼續照顧我唷！」

收到女友發的年終後，原PO心中感動得不能自已，回想過去自己打工、上班了這麼久，但卻從沒想過要包紅包給女友，而她也從來沒有一句怨言，「真的好感謝能讓我遇到她，當下很感動，也很愧對她呢！」

超溫馨的過年紅包文曝光後，網友紛紛直呼「很好的女孩，要好好把握」、「這種不在乎你窮，願意跟著你的女生不多了」、「還不快點娶回家」、「我流下兩行老淚，要好好對待她喔」、「會替人著想又體貼的女孩最美，請好好珍惜」、「看到一堆抱怨女方跟男友討紅包的，你遇到的根本天使啊」、「這種女友真的要租個保險櫃鎖起來，好好珍惜，應該是很難再找到了！」