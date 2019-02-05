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從勵精圖治變成貪婪自私　唐德宗晚年守財四處找錢

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唐德宗,唐朝（圖／翻攝自維基百科）

▲晚年的唐德宗變得貪婪自私，只有進貢更多的錢才能打動他。（圖／翻攝自維基百科）

圖、文／大是文化提供

唐德宗在奉天孤苦無助，長安的叛軍卻迅速掌控局勢。攻克長安後，不知誰想到的主意，叛軍走在街上喊著：「都別怕，不用擔心，我們免除你們貨櫃稅、間架稅！」他們的喊話立即受到長安市民的歡迎，這些市民非但沒有表現出對於大唐的忠誠，還毫不猶豫投入叛軍懷抱。

貨櫃稅和間架稅，是唐德宗發明的新稅種。所謂貨櫃稅，就是向長安的錢莊借錢、向糧商借糧。錢莊裡的錢都是儲戶的，但皇帝決定讓錢莊拿出1/4來救濟，糧商也面臨著同樣的政策。命令下達後，整個市場一片譁然，商人紛紛罷市抗議；而間架稅則是向所有的房產收錢，每間房最高要繳納2,000文錢。

此稅法徹底激怒百姓，他們寧肯支持叛亂士兵，只求廢除這些苛捐雜稅。但是，市民和士兵不知道的是，皇帝這麼做也純屬無奈。此刻帝國的財政已經是捉襟見肘、拆東牆補西牆，即便搜刮聚斂，仍然滿足不了戰爭開支，皇帝之所以沒有賞賜士兵，也是因為國庫已經空了。叛亂的士兵最後找到一位叫朱泚（音同「此」）的人來做皇帝，朱泚擔任過盧龍節度使、太尉，由於弟弟朱滔參加北方四鎮的叛亂，他在長安附近被免職賦閒。朱泚自稱大秦皇帝，親率大軍進攻奉天。

而在奉天的唐德宗部隊在圍困中缺衣少食，士兵向皇帝請求發一些禦寒的衣服，德宗拿不出來，只能把親王腰帶上的金飾拿下來賣掉，再補貼給士兵。

唐德宗在困境中，發出了著名的罪己詔，不惜痛斥自己長在深宮，「不知稼穡之艱難，不恤征戍之勞苦」，將整個國家帶往災難之中，「天譴於上而朕不寤，人怨於下而朕不知。」這是中國歷史上皇帝最深刻的自責。大多數時候，皇帝總是將錯誤推給別人，明朝末代皇帝崇禎臨死前，還認為是別人辜負他，唐德宗的詔書卻不惜全部打掉自身威嚴，只怪自己。

他甚至赦免大部分發動叛亂的人，不管是北方四鎮還是淮西李希烈，一概既往不咎，只有稱帝的朱泚不在赦免之列。不過，朱泚的弟弟朱滔是北方四鎮的叛亂者之一，皇帝怕他擔心受到朱泚的連坐罰，宣布朱滔也會得到赦免，他還宣布廢除苛捐雜稅，發誓要做一個好皇帝。

在奉天被困數月後，唐德宗才有機會逃往漢中地區。在漢中幾個月後，朱泚叛亂被平息，他得以回到物是人非的長安。既然德宗在詔書中如此痛斥自我，那麼回到長安後，人們是否看到一個痛改前非的皇帝？答案是唐德宗的確變了，但他的變化卻令人心碎。

在這幾次叛亂之前，德宗皇帝是個雄心勃勃、勵精圖治，試圖恢復大唐昔日榮耀的君主，他罷黜專權的宦官、提倡節儉、摒棄不正規的稅收，試圖建立起健康的財政，並收回藩鎮權力、將其置於中央的監督之下。

可是叛亂過後，皇帝卻不再信任任何大臣，重新依賴宦官掌權。他逃離長安已經證明，所有的大臣、所有的百姓都不可靠，會為了渺小利益拋棄整個皇朝。他也不再指望正規的稅收，變得貪婪無比、四處找錢，如果想打動皇帝，只有一個辦法：向他進貢比別人更多的錢財。

唐德宗在叛亂中得到的最大教訓，就是即便有著無數的美好計畫，如果沒有錢，還是什麼都做不成。他所謂痛改前非，就是變成守財奴。德宗終生為財政問題焦頭爛額，攫取著任何可以撈到的收入。他的形象顯得如此卑微，成為後來歷任皇帝的笑柄，提醒後代不要變成受困於錢財的守財奴。

德宗去世時，唐代的財政制度已經千瘡百孔，誰都無法糾正。但他給後代留下大量的財富，使得憲宗能夠利用這些錢，重新實現中央集權。也許，憲宗燒錢打仗時，有一個老守財奴的靈魂，正在天上欣慰的望著世間的風雲，欣慰、感慨一輩子的忍辱負重是值得的。安史之亂後，皇帝為財政付出的努力，如同一部血淚史，向人們訴說著帝國財政崩潰的心酸。

《龍椅背後的財政祕辛》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《龍椅背後的財政祕辛》一書 

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