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獨／雲林一人獨得2.17億！聯發彩券行曝吉兆　女員工證實：好多蜻蜓進門

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▲▼雲林斗六「聯發彩券行」。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲雲林斗六仁義路的「聯發彩券行」。（圖／GoogleMap）

記者柯沛辰／雲林報導

終結連兩槓！大樂透頭獎5日晚間在雲林斗六開出，一注獨得2.17億元。第一時間，記者致電訪問「聯發彩券行」了解情況。女員工透露，因為這幾天買氣很旺，店裡也很忙，實在沒注意到有誰來買過，「但近3、4天店裡突然有很多蜻蜓飛來飛去，這是過去沒發生過的情況。」

袁姓女員工接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，大年初一很多人來買彩券，店裡的人忙進忙出，實在沒空注意有哪些顧客上門。比較特別的是，彩券行內連續幾天飛滿蜻蜓，或許跟最近天氣有關，「但過去從來沒看過這種情況」。至於是不是第一次開出頭獎，女員工表示不清楚，可以確定的是過去1年多都沒開過。

據了解，「蜻蜓飛進家門」在傳統民俗裡是「送福上門」，象徵福來到，寓意上十分吉祥，所以即便在鄉間十分常見，許多人也不會特意驅趕。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲台彩春節加碼買氣旺，各地投注站人潮滿滿。（圖／記者李毓康攝）

2月5日初一大樂透頭獎晚間出爐，第108000014期獎號由小而大依序分別是，13、18、30、34、45、49，特別號33；「春節大紅包」由小至大依序則為：02、05、12、17、19、24、29、34、40。

稍早派彩結果顯示，2.17億頭獎一注獨得獎落雲林斗六，彩券行地點位在崙峰里仁義路87號1樓。春節大紅包部分則開出37組，其中27組單注中講，8組2注均分，1組3注均分，1組5注均分，至今已累計開出154組。

▲▼春節大樂透,大樂透,春節大紅包。（圖／台灣彩券）

ET快訊
雲林一人獨得2.17億！聯發彩券行曝吉兆　女員工：好多蜻蜓進
快訊／大樂透2.17億頭獎「1注獨得」獎落雲林　終結連兩槓

關鍵字：雲林,大樂透,獨得,蜻蜓,吉兆

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