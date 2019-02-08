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進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網紅：踏馬怎睡？

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▲▼住進兵馬俑酒店！網紅哭喊：這要怎麼睡。（圖／翻攝自畢導THU微博）

▲▼住進兵馬俑主題酒店，滿滿的兵馬俑陪著你入眠。（圖／翻攝自畢導THU微博，下同）

大陸中心／綜合報導

陝西西安最為人知的就是「世界八大奇蹟之一」兵馬俑，吸引不少人到此觀光，也因此帶動觀光相關產業，日前一名網紅滿心歡喜的住進西安一間兵馬俑主題酒店，沒想到房間裡全是兵馬俑，嚇得他一整夜都睡不著，哭喊「這踏馬要怎麼睡阿！」

大陸知名網紅「畢導THU」日前在微博上發文表示，朋友幫他在西安訂了一間兵馬俑主題酒店，喜歡到處旅遊的他也相當期待，沒想到大門一進來正對面就是5尊兵馬俑盯著他，「一開燈的瞬間就被他們幾個給嚇尿了！」房間的裝潢相當用心，裡頭的擺設古色古香，連燈罩都是一口鐘。另外，畢導還在沙發旁找到一把鍘刀，讓他崩潰「這是鍘誰的阿！」

▲▼住進兵馬俑酒店！網紅哭喊：這要怎麼睡。（圖／翻攝自畢導THU微博）

畢導介紹，最精彩的就是床的部分，「床邊站了4個兵馬俑，他們就這麼看著你睡覺，這也是為什麼已經半夜三點了，我還一直睡不著」這間房間內共有兩張床，另外一張床更為可怕，在床尾正對面是4個兵馬俑，其中一個半截身子剛從牆裡鑽出來，讓人懷疑那尊兵馬俑「是不是明天早上就跑出來了」，最可怕的是床頭還有5個兵馬俑看著客人睡覺，其中3個兵馬俑還掛著肚兜，詭異中又帶著一點荒唐。

▲▼住進兵馬俑酒店！網紅哭喊：這要怎麼睡。（圖／翻攝自畢導THU微博）

▲▼住進兵馬俑酒店！網紅哭喊：這要怎麼睡。（圖／翻攝自畢導THU微博）

衛浴的部分也相當精彩，「當你坐在馬桶上拉屎時，有兩個兵馬俑再給你加油鼓勁兒的拉的出來呢！洗澡的時候還有兩個彩色兵馬俑在牆上看著你...」另外，打開廚房就會看到三個兵馬俑的屁股，仔細檢查，床底下還有滿滿的小尊兵馬俑，「他們通通都沒手！」讓畢導不管嘗試幾次都睡不著。

▲▼住進兵馬俑酒店！網紅哭喊：這要怎麼睡。（圖／翻攝自畢導THU微博）

▲上廁所還有兵馬俑盯著你看。

這間兵馬俑酒店介紹引起許多網友的討論，不少網友笑稱，「你睡不著的原因是沒有關燈（關燈後他們就活了）」、「躺在床上難道不會覺得自己是秦始皇嗎？」、「問題來了，請問房間裡一共有多少兵馬俑呢？」、「哈哈哈哈給你訂酒店的人跟你什麼仇什麼怨。」

也有網友表示，「看前面都沒什麼，那個床下沒手的兵馬俑才嚇人」、「這酒店是不是覺得客人都是要下葬了？弄這些陪葬品在房間？？？」、「我一開始還以為牆上的兵馬俑是浮雕一樣鑿出來的，直到轉到廚房我才發現原來是嵌在牆體裡的，是這幾個比較兇殘不服管，需要牆鞏固封印嗎」？

▲▼住進兵馬俑酒店！網紅哭喊：這要怎麼睡。（圖／翻攝自畢導THU微博）

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關鍵字：兵馬俑酒店,兵馬俑,陝西,西安

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