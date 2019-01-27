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她持續發燒2個月！竟是「心臟插6cm牙籤」　醫生冷汗：真命大

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▲▼女子發燒2個月　竟是牙籤插心臟。（圖／翻攝自微博）

▲女子開刀取出卡在心臟內的牙籤。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

陝西省西安市第三醫院日接獲到一個特殊案例，一名女子不明原因持續發燒2個多月不退，體溫一直維持在38度至40度之間。醫生後來替女子進行超音波檢查後，才發現女子的心臟裡竟插著一根約6公分的牙籤，所幸手術後已經順利把牙籤取出。

綜合大陸媒體報導，西安市第三醫院心胸外科醫生王紅兵透露說，患者持續發燒2個月又找不到原因，她的父母1月中旬決定帶她上門求診，經檢查後才發現她患有感染性心內膜炎，而且她的心臟裡竟然有一條長長的棒狀物，手術夾出後才發現是一根6公分牙籤。

▲▼女子發燒2個月　竟是牙籤插心臟。（圖／翻攝自微博）

▲陝西女無故發燒2個月不退，照超音波發現心臟卡了一根牙籤。（圖／翻攝自微博）

對此，患者就透露說，牙籤可能是她之前剔牙時不小心吞下去的，但沒想到牙籤沒有進入胃部，反而是穿過食道精準的插入心臟，最後停在右心房和右心室之間。王紅兵表示，雖然之前就有許多類似異物刺進人體臟器內的報導，但像這種刺入心臟的情況真的不多見。

王紅兵解釋說，牙籤要從胸壁完整且精準地插入心臟內部，但又沒有引發心包積液、心臟壓塞真的很少見，何況這種牙籤在進入心臟時，只要稍微的偏差就可能造成心臟破裂，進而出現大出血或壓塞情況，只能說患者真的相當命大，手術後恢復狀況良好，預計一兩週後就能康復出院。

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關鍵字：牙籤,陝西,心臟

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