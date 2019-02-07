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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京男扮《平安北京》散播「碎屍入餃」假消息被補

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▲▼北京市公安局在官方微博《平安北京》上表示已拘捕散步「碎屍入餃」謠言的閆男。（圖／翻攝自中新社）

▲北京市公安局在官方微博《平安北京》上表示已拘捕散佈「碎屍入餃」謠言的閆男。（圖／翻攝自中新社）

《北京》北京男散播「碎屍入餃」假消息被拘　警：網路非法外之地

北京市公安局7日發布通報，36歲的閆男在春節期間假冒北京市公安局官方微博《平安北京》和豐台公安分局官方微博《豐台警事》名義，涉嫌編造散播「殺人碎屍再包入餃子」的假消息，於2月5日被警方北京市順義警方依法刑事拘留。

《安徽》14歲調皮少年初二黃山風景區走失　8小時候尋獲

在春節黃金周期間，一名14歲少年在有眾多旅客的黃山風景區內與家人走散，家人隨後報警稱，男孩平日本來就調皮，到了美食廣場又因為人多，一不注意就不見人影，且因為身上沒帶手機，讓家人心急如焚。民警在當晚8點左右尋獲少年，並在翌日清晨由少年父親帶回。

《山東》「催婚」與「反催婚」之戰　大人與孩子各出奇招

年節期間最常遇到親戚八卦及父母逼婚，在大陸尤其激烈。據中國人才招聘網站「智聯招聘」發布的《2018年職場人婚戀觀調研報告》顯示，在參與調研的職場人中，68.33%處於單身狀態，對於催婚，職場「單身族」更多的是選擇淡然處之；40.64%的受訪者在應對家人催婚時「笑而不語」，22.76%的人選擇轉移話題。許多例子如父母代兒女相親，或小孩租男／女朋友回家過年，在當今社會中也相當常見。

《新疆》新疆博斯騰湖景點夯　主打冰雕、美食、冰上娛樂

隨著大陸民眾生活水準提高，更常選擇過年出外旅遊。作為大陸國家5A級旅遊景區的新疆博湖縣博斯騰湖，為迎合市場趨勢及遊客訴求，推出冰雪景觀遊、冰雪運動賽事遊、冰雪娛樂體驗遊、學生冰雪遊、親子冰雪遊、春節歡樂遊以及冰雪文化藝術和冰雪民俗等項目，著力打造全新冰雪旅遊品牌，讓「冷資源」變成「熱經濟」。

▲▼新疆博斯騰湖吸引大批遊客前往遊玩。（圖／翻攝自中新社）

▲新疆博斯騰湖景點吸引大批遊客前往遊玩。（圖／翻攝自中新社）

《新疆》烏魯木齊迎農曆新年首場降雪

新疆烏魯木齊市迎來2019年春節首場降雪，環衛部門連夜出動大型機械清理城市主幹道積雪，讓當地民眾春節出行不至發生危安情況。

《陝西》除夕夜吵架引發憾事！　失控男放火燒死大哥一家人

陝西省隴縣河北鎮東坡村三組於2月5日凌晨發生放火殺人案。一名長年在外務工的盧男因為在除夕夜圍爐期間發生家庭矛盾，一氣之下竟放火燒死大哥和大嫂及雙方父親，連同3個姪女也命喪火窟，最後開車逃逸。目前全案正在進一步調查中。

《浙江》5D光影大秀登場！　500平方公尺大型船帆螢幕湖上綻放

在浙江衢州市水亭門歷史文化街區，一場以天為幕、以水為台的5D光影大秀璀璨上演。湖面上五彩激光直射夜空，投射出不同的光影。此次光影秀採用了總面積超過500平方公尺的的大型船帆螢幕，置於湖面的船上。流光溢彩之間，整個湖面都隨之輕盈律動起來，伴隨著動感的音樂，遊客們在色彩斑斕的光影世界中，度過一個別樣的春節。

《福建》「戲窩子」大年表演連連！　閩南戲曲傳唱延續傳統

在素有「戲窩子」、「曲窩子」美譽的福建省泉州市泉港山腰街道，各種閩南戲曲十分盛行。由臨時組成，表演者年齡從96歲到7歲的「百姓大舞台」，新春北管演唱會走進山腰「錦山宮」，吸引許多民眾前來觀賞。山腰街道文化站原站長莊玉宗表示，透過「百姓大舞台」，不僅能夠有效傳承北管，而且還能培養一批「粉絲」，發現一批優秀的年輕傳承人。

▲▼「百姓大舞台」的表演團隊中，最大的96歲，最小則只有7歲。（圖／翻攝自中新社）

▲「百姓大舞台」的表演團隊中，最大的96歲，最小則只有7歲。（圖／翻攝自中新社）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,北京,浙江,新疆,陝西,福建,安徽,山東

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