陝西韓城擁有62個貧困村　卻花8.7億在高速路口造「假山+瀑布」

▲ 韓城假山造景。（圖／都市快報）

大陸中心／綜合報導

陝西韓城耗資1.9億人民幣（約台幣8.7億）打造「鯉魚躍龍門」，包括20多公尺的假山、人造水系及亮化工程。在一個擁有62個貧困村的城市建假山造景，當地政府17日被國家住建部批是搞「政績工程」、「面子工程」，要求立即停止建設。

據了解，該假山瀑布區位於西禹高速韓城收費站出入口，佔地30畝。其中，北側假山高23公尺，南側假山高20公尺，水系總長210公尺，南北兩側大型假山瀑布寓意「龍關」，展現鯉魚逆流而上、魚躍龍門的情景，是韓城市最恢弘的假山水系景觀。

▼ 該造景空拍圖。（圖／都市快報）

大陸國家住房和城鄉建設部17日發佈通報稱，「鯉魚躍龍門」無實用功能的假山造價高達人民幣2000元（約台幣9200元）／平方公尺，「此景觀工程脫離地方實際，盲目造景、投資過大、造價過高，照搬照抄南方地區造景手法，與北方城市地理環境和整體風貌極不協調。」

陝西住建廳被要求督促整改，在4月15日前將情況上報。此外，住建部還要求各地汲取教訓，全面排查整改，屬於「形象工程」「政績工程」的，立即停止建設。

▲陝西韓城。（圖／百度百科）

韓城是陝西的計劃單列市（指省級單位對所轄大城市下放部分經濟管理權限的城市），在2018年12月入選全國縣域經濟綜合競爭力100強、投資潛力100強，2017年全市生產總值達人民幣349億元。但韓城仍擁有62個貧困村，建檔立卡貧困戶3279戶10041人。

此外，韓城是中華文明重要發祥地之一，也是史聖太史公司馬遷的故鄉，在2006年成為陝西唯一一座以縣級城市身份獲得「中國優秀旅遊城市」的城市，2016年入選首批國家全域旅遊示范區。此外，韓城還是全國規模最大的花椒生產基地，有「大紅袍花椒之鄉」的美譽。