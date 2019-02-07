獨／貨車司機不滿遭惡意資遣　勞資協商破局3年自殺2次

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名貨車司機不滿前公司非法解僱他，分別在2016年、2018年間，2次不惜以死明志，要求老闆精神賠償並登報道歉，甚至還將老闆全名刺青在右手臂，他表示「資遣的理由說我與同事不睦，對客戶大小聲，這完全不符合我的工作態度」勞工局當時也派員做勞資協調，但結果依舊令他非常不滿意。

▼郭姓貨車司機不滿遭到老闆非法解僱，3年間自殺2次，還將老闆姓名刺青在手臂 。（圖／記者陳以昇攝）

2016年12月，當時47歲郭姓貨車司機手持鋸子、打火機，脖子掛著鞭炮，身上綁著汽油罐，在解僱他的鐵工廠外圍牆邊揚言自殺，警消獲報到場勸退，雙方對峙1個多小時，郭男向警方說「他就不讓我活嘛！」才會用這種激烈手段抗議老闆惡意解雇。

▼2018年郭男脖子綁繩子，自帶骨灰罈，前面綁著抗議布條，站在大漢橋橋墩外企圖自殺。（圖／記者陳以昇攝）

2018年8月，郭姓男子脖子綁著繩子，自帶骨灰罈，前面綁著抗議布條，站在大漢橋橋墩外，要求前公司葉姓老闆登報向他道歉，並賠償他精神損失，警消在現場對他柔性勸導，救生艇也在橋下待命，嚴防他跳水自殺，勞工局也派負責這起勞資糾紛的科長到場，最後允諾再次促成勞資對談才讓郭男步下橋墩。

郭男表示「我工作3年多，一直很認真工作，資遣的理由說我與同事不睦，對客戶大小聲，這完全不符合我的工作態度；我曾在調解會上要求葉姓老闆平反他解僱我的罪名，要求道歉，但都沒有得到回應；我認為是葉姓老闆不滿我要求應得的特休假，然後羅織罪名解僱我」

▼2016年郭姓貨車司機不滿遭到老闆非法解僱，手持鋸子、打火機，脖子掛著鞭炮，身上綁著汽油罐，在解僱他的鐵工廠外圍牆邊揚言自殺。（圖／記者陳以昇翻攝）

這2年多來，郭男為了平反自己的清白，捍衛工作權，時常徹夜難眠，完全要倚靠藥物，他說「我對工作態度跟責任相當重視，更是重榮譽的人，這樣的詆毀，相當失望」，選擇2次用如此激進的方式抗爭，他說「這就跟女人的貞操一樣，被你奪走了，還這樣戲謔我，我才會這樣，看能不能引起大眾對勞工權益的關注」

勞工局表示在2016年時，已經認定該公司未依法給予勞工特別休假，亦未發給特休未休工資，違法事實明確，依法開罰2萬元，雙方也初步達成和解，但會再針對非法解僱這部分再與勞資雙方做一個協調。

▼郭姓貨車司機說「我對工作態度跟責任相當重視，更是重榮譽的人，這樣的詆毀，相當失望」。（圖／記者陳以昇攝）