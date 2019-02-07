連「拜狐仙」商品都買得到！這家小7還成立專區...盒裝蛋爆熱銷

▲小7有間門市因位於狐仙廟旁，甚至還成立「狐仙廟拜拜專區」。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

國內四大超商競爭激烈，除了推出集點或優惠活動吸引消費者外，現在還有不少門市還會因應商圈特性，販售特別的商品，像是小7有間門市因位於狐仙廟旁，甚至還成立「狐仙廟拜拜專區」，並導入一般門市少見的「和風麻糬」。

位於狐仙廟旁的小7春森門市，自民國95年就開始販售祭拜狐仙廟的相關商品，近年來甚至還成立門市專屬的「狐仙廟拜拜專區」，包括禮盒、盒裝蛋、麻糬、巧克力等超過30種的商品，加上近幾年Youtuber、直播、實況等職業興起，祭拜狐仙的信眾越來越廣泛，帶動門市業績逐年成長1～2成。

小7表示，因為狐仙喜歡糖果、餅乾、蛋糕、甜甜圈等甜食，春森門市看準祭拜商機，將一般休閒零食備貨提升2～3成。其中，「盒裝蛋」也是春森門市的銷售天王，主要是因為狐仙也喜歡生雞蛋，所以有不少祭拜的民眾多會到門市購買，甚至還有人會挑選鹹蛋及皮蛋。

另外，由於近兩年國外觀光客增多，因此每年狐仙廟做法會時，這家小7來客數還會較平日成長3成，許多信眾除了購買一般甜食外，還會特別詢問門市是否有販售麻糬，所以門市也特別在拜拜專區中導入一般門市少見的「和風麻糬」，一共有花生、胡麻以及紅豆3種口味。

而全家則是瞄準觀光商機於圓山飯店開設門市，以彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等元素設計，並獨家販售「圓山御製紅豆鬆糕」、「元首雞麵」、「圓山鳳梨酥」等人氣商品，同時增加2組觀光貨架販賣紀念品、台灣特產，希望從店舖氛圍、差異化商品，帶給消費者有別以往的體驗。