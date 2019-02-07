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跳上床被牙刷直插入肛門！急診醫還曾「從直腸挖出巴斯光年」

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▲屁股痛，直腸檢查，前列腺檢查，開菊，拉肚子，腸胃不適，摸臀，摸屁股。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲有醫師從病人直腸取出「7盎司的啤酒瓶」。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

國際中心／綜合報導

美國聯邦機構日前列出數據指出，急診室每年都會收到不少「特別個案」，總有人會將異物塞入體內，結果無法自行取出才向醫生求救，這些異物從玩具巴斯光年、啤酒瓶、噴霧罐，甚至到聖誕節的拐杖糖等，其中「直腸」又是最常被放入異物的地方。院方指出，他們盼望該數據能夠讓大眾更加警惕，別再「亂塞異物」傷害身體。

綜合外媒報導，根據美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）日前公布的數據顯示，直腸是被最多人塞入異物的地方，其他的地方還包括了「耳道、眼睛、鼻孔、喉嚨以及生殖器官」。

報導更揭露了幾個奇特案例，有醫師從病人直腸取出「7盎司的啤酒瓶」、另外像是噴霧罐、雪茄管、藥瓶，甚至到聖誕拐杖糖等等。據了解，從X光片中可看出，這些體積不小的異物被「整個放入體內」。

報導也提及，醫師也透露異物被放入體內的原因很離奇，包括「有人跳上床後被床上的牙刷直插入直腸」、「也有人坐上沙發時，直接被沙發上的原子筆卡入直腸」，由於無法自行拿出才急診求救。

另外還有不少民眾竟然把「玩具老鼠塞進耳道」，或是「把情趣用品或小型收音機卡在喉嚨內」等等。對此，院方相當無奈指出，他們盼該數據能夠讓社會大眾更加警惕，不要再「亂塞異物」傷害自己身體。

▲荷蘭一名29歲男子將15顆水煮蛋塞進自己的肛門內，後來導致腸子破裂，必須挨刀取出。（圖／達志影像／美聯社）

▲院方盼該數據能夠讓大眾更加警惕，別再亂塞異物傷身體。（圖／達志影像／美聯社

「亂塞異物」當然不只發生在美國，荷蘭一名29歲男子日前就因為嚴重腹痛，到醫院急診室情求診，沒想到醫生竟在他的腹部位置發現「15顆煮熟的雞蛋」，並緊急開刀取出。據了解，該男子當天跟女友吸食毒品後，把雞蛋煮熟剝殼後，開始往屁股裡塞，才導致這場慘劇的發生。

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關鍵字：急診室,巴斯光年,啤酒瓶,拐杖糖,北美要聞,直腸

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