跳上床被牙刷直插入肛門！急診醫還曾「從直腸挖出巴斯光年」

▲有醫師從病人直腸取出「7盎司的啤酒瓶」。(圖/pixabay,示意圖,非本文當事人)

國際中心/綜合報導

美國聯邦機構日前列出數據指出,急診室每年都會收到不少「特別個案」,總有人會將異物塞入體內,結果無法自行取出才向醫生求救,這些異物從玩具巴斯光年、啤酒瓶、噴霧罐,甚至到聖誕節的拐杖糖等,其中「直腸」又是最常被放入異物的地方。院方指出,他們盼望該數據能夠讓大眾更加警惕,別再「亂塞異物」傷害身體。



綜合外媒報導,根據美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)日前公布的數據顯示,直腸是被最多人塞入異物的地方,其他的地方還包括了「耳道、眼睛、鼻孔、喉嚨以及生殖器官」。



報導更揭露了幾個奇特案例,有醫師從病人直腸取出「7盎司的啤酒瓶」、另外像是噴霧罐、雪茄管、藥瓶,甚至到聖誕拐杖糖等等。據了解,從X光片中可看出,這些體積不小的異物被「整個放入體內」。

報導也提及,醫師也透露異物被放入體內的原因很離奇,包括「有人跳上床後被床上的牙刷直插入直腸」、「也有人坐上沙發時,直接被沙發上的原子筆卡入直腸」,由於無法自行拿出才急診求救。



另外還有不少民眾竟然把「玩具老鼠塞進耳道」,或是「把情趣用品或小型收音機卡在喉嚨內」等等。對此,院方相當無奈指出,他們盼該數據能夠讓社會大眾更加警惕,不要再「亂塞異物」傷害自己身體。

▲院方盼該數據能夠讓大眾更加警惕,別再亂塞異物傷身體。(圖/達志影像/美聯社)



「亂塞異物」當然不只發生在美國,荷蘭一名29歲男子日前就因為嚴重腹痛,到醫院急診室情求診,沒想到醫生竟在他的腹部位置發現「15顆煮熟的雞蛋」,並緊急開刀取出。據了解,該男子當天跟女友吸食毒品後,把雞蛋煮熟剝殼後,開始往屁股裡塞,才導致這場慘劇的發生。

Revealed: The very bizarre objects stuck inside people's orifices that required emergency room visits https://t.co/QwUhm5cj2m