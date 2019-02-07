年度政壇臉書奇蹟！談陪睡創「邱議瑩障礙」　留言蓋出新高度

▲民進黨立委邱議瑩。（資料照／記者林昱均攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委邱議瑩因一句「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」成為今年度臉書留言數最多的政治人物。粉專粉絲4萬人的邱議瑩，短短幾天PO文就被網友灌入109萬則留言，引來不少人「見證FB奇蹟的時刻」，更引爆一場「手速之戰」。

邱議瑩2018年10月時在道明私立中學Line群組裡面提到，「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」惹來軒然大波。

當時還是高雄市長候選人的韓國瑜則說明，「我把所有話簡短還原，外地人來高雄投資太少，現在東西面臨賣不出去，投資客進不來，是希望外商大量來到高雄，希望外商給我們工作機會，給1000個機會就親你一下，給1000萬個工作機會晚上陪你睡覺，但不要誤會，這是喝茶聊天，這是原始還原」、「身為國會議員的邱議瑩講話應該要有她該有的高度」。

不過，邱議瑩召開記者會，仍強調陪睡的政見是韓先生提出來，「我沒有做錯，不應該我是邱議瑩就該被羞辱，因為他是韓國瑜就去吹捧他」，反而點燃網友怒火，紛紛來到粉專「灌樓」，但每次總有留言「被消失」，直疑是小編刪留言，讓網友越戰越勇，展開一場「手速之戰」。但小編強調，自己並沒有刪除留言。

如今九合一大選落幕，邱議瑩粉專PO文依舊有93萬則留言，連台灣政治人物粉專粉絲人數最多、共有225萬粉絲的總統蔡英文都追不上，儼然成為「邱議瑩障礙」。

▲網友猛灌邱議瑩臉書。（圖／翻攝邱議瑩臉書）