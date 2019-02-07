酸韓國瑜自費出國太遜　《公民1495行動聯盟》一張圖打臉花媽

▲《公民1495行動聯盟》在臉書貼出一張圖，打臉花媽出國 。（圖／翻攝聯盟臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜春節期間飛往峇里島跟家人度假遭到高雄市政府前行政暨國際處長陳瓊華酸文，不過現在《公民1495行動聯盟》在臉書貼出一張陳菊出訪全紀錄圖以外，還大嘆「韓國瑜用年假出國度假，真是太遜了，陳菊聰明利用考察行程公費出國爽，還是比較聰明」。

《公民1495行動聯盟》貼出一張圖，圖當中有15宮格，每一格都標註陳菊擔任市長期間的出訪行程，從2009年5月出訪中國北京、上海到2018年訪日本東京神奈川，總共15個行程，另圖上方還附韓國瑜照片，並且標寫「春節假期自費去峇里島度假遜」，對照是圖下方文字「當市長期間公費考察環遊世界」，「這種貪小便宜又能賺名聲才是台灣人正港性格懂嗎？」

▲《公民1495行動聯盟》在臉書貼出一張圖，打臉花媽出國 。（圖／翻攝聯盟臉書）

不是只有圖，還搭配有文字：「陳菊12年春節前後沒出國？民進黨不騙人會死嗎？2018年2月春節前！花媽不問政事跑出國？到日本銀山溫泉下雪之地，更別提你自己也承認2016年也跑出去澳洲紐西蘭只是因為有地震趕緊飛回來，這又是怎麼回事？做個誠實的人有這麼困難？而且陳菊的出國記錄我們查一下看看就知道，滿滿的咧，韓國瑜用年假出國度假真是太遜了，陳菊聰明利用考察行程公費出國爽還是比較聰明啦！」

▲《公民1495行動聯盟》在臉書貼出一張圖，打臉花媽出國 。（圖／翻攝聯盟臉書）

為了取信，《公民1495行動聯盟》還特別將出遊相關報導連結附上，表示並沒有捏照，而記者求證比對後，發現的確都「真有出國行程」，而底下網友留言都偏向力挺韓國瑜。對於《公民1495行動聯盟》貼文，陳菊目前並未提出說明與回應。