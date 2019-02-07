獨／大紅緊身旗袍上露下開　國旗妹「爆乳蜜腿」力挺金銀河燈會

▲▼ 「國旗妹」章梓薰力挺高雄燈會。（圖／章梓薰提供）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

選前力挺韓國瑜的「國旗妹」章梓薰，之前身穿爆乳緊身國旗裝現身在韓國瑜的造勢場合相當吸睛，現在看到高雄金銀河燈會屢屢遭到負評，乾脆穿著紅色緊身旗袍衣露出爆乳、開衩幾乎快到腰部，露出了雪白蜜腿來到高雄金銀河燈會拍照，她說：「要用行動力挺韓國瑜」，也希望大家多來看看高雄金銀河燈會。

照片中的「國旗妹」章梓薰相當亮眼，不僅在愛河畔拍照，而且露出蜜大腿以外，還刻意在之前遭受到批評像是「告別式」牌坊前拍照，，而且這張是半身照，紅色衣服胸口有「小心機」，但是一整個充滿喜氣、另外章梓薰也到韓國瑜的造型花燈前合照，章梓薰說：「就是要挺韓國瑜的燈會，他的燈會被人酸說是告別式」，所以刻意穿了大紅喜氣的衣服，要來告訴大家，歡迎大家來高雄玩。

▲▼ 「國旗妹」章梓薰力挺高雄燈會。（圖／章梓薰提供）



章梓薰一連串的照片當中，也有站在即將舉辦1314跳愛河示愛的地點拍照，經過攝影師巧妙拍攝技巧，整個看起來根本就不像是在愛河，反而像是在國外風景。目前年初二已經出國到日本的章梓薰也說，這組照片是在除夕前一天拍的，紅色緊身旗袍讓章梓薰的好身材全都露。另外章梓薰表示販售杏仁茶的父親，這次也有抽中了金銀河燈會攤位，屆時她自己也會在2月14日到16日都會到愛河來幫忙父親，更要用行動來表達「力挺韓國瑜」，至於「誠意」將請大家拭目以待。

▲▼ 「國旗妹」章梓薰力挺高雄燈會。（圖／章梓薰提供）