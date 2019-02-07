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獨／李佳芬帶188公分韓天做西裝　文青風「帥到讓人不想分手」

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▲韓國瑜市長妻子帶韓天到高雄製作西服，也請團隊幫忙替市長做2件西裝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜市長妻子帶韓天到高雄製作西服，也請團隊幫忙替市長做2件西裝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在過年前夕，將獨子韓天帶到高雄做西裝，就是要找之前為自己設計韓國瑜就職典禮服裝的團隊來製作，做了一件西裝的韓天穿起來後，讓人私下說：「根本讓人帥到不想分手」，而且據了解李佳芬還請設計團隊趕緊為韓國瑜做2件西裝，因為韓國瑜之前以為自己不會再從政，所以都把西裝給丟了，而且現在又瘦了6公斤，即將代表高雄市出國參訪的市長不穿正式衣服恐怕有失國際禮儀。

根據記者掌握到的消息，李佳芬帶著韓天來製作西裝，主要是因為韓天將有表演，需要一套西裝，從照片當中可以看到佳芬姐在旁邊跟設計團隊的成員討論衣服，另外設計師正在幫韓天量身，穿在韓天身上的西裝，因為褲管有縮，比較像是「英倫風」，同時韓天的身高超過一百八十公分，所以站在設計師的旁邊明顯高出一個頭，不過李佳芬也相當秉持「節儉」，就算製作團隊認為韓天身材可比男模，是否可以多製作幾件，佳芬姐還是說「no」，不管團隊怎麼說，佳芬姐就是堅持只能做一件。

▲韓國瑜市長妻子帶韓天到高雄製作西服，也請團隊幫忙替市長做2件西裝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜市長妻子帶韓天到高雄製作西裝，也請團隊幫忙替市長做2件西裝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這次幫韓天製作西裝的團隊，也是幫李佳芬製作市長就職典禮服裝的團隊，設計師就是實踐大學高雄校區 (南實踐)服飾設計與經營學系(服經系)林玫英老師，經過林玫英老師的設計巧思，成功將佳芬姐的特點展現迷人肩頸線以及112公分的長腿，同時布料以及裝服製作工廠都是找同樣也是製作就職禮服的高雄在地廠商。據了解，李佳芬對於就職禮服最後成品相當肯定以外，也要想再次讓高雄在地廠商的優秀讓更多人知道。

所以李佳芬除了請人製作韓天的西裝以外，也同時請製作團隊幫韓國瑜市長製作2件西裝，因為之前韓國瑜認為自己不會再從政，所以之前的西裝都已經打包丟了，現在沒想到韓國瑜當選市長，隨即也要前往國外參訪，再加上韓國瑜現在又瘦了6公斤，只好做新西裝讓市長出國時穿，才不會失去國際禮儀之外，更能夠展現高雄製作衣服廠商的最佳行銷。

▲林玫英老師表示李佳芬夫人身材是「零缺點」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李佳芬請韓國瑜就職典禮服裝設計團隊幫忙製作西裝，希望能行銷高雄在地服裝廠商。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：韓國瑜,西裝,出訪,韓天,李佳芬,南實踐,林玫英

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