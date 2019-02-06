菊市府前處長轟韓國瑜「放下城市」　潘恆旭：說三道四五六七八　

▲面對韓國瑜市長出國挨轟，潘恆旭臉書回應 。（圖／翻攝觀光局長臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜新春期間出國度假惹議，陳菊擔任高雄市長期間的行政暨國際處長陳瓊華在臉書po文轟韓國瑜「新手市長就這樣放下一個城市」，面對韓國瑜市長挨轟，高雄市觀光局長潘恆旭也在臉書留言：「如果有一天我變成前局長，絕對不會對政務指指點點，說三道四五六七八...」，意有所指。

陳瓊華在臉書寫下「沒有法令規定市長過年一定要在自己的城市，我當幕僚也很希望老闆休假，但剛接任的市長，眾人皆知他對高雄不熟，對市政更不熟，邀人來高雄旅遊，自己卻落跑，燈會不停出包，防疫出現破口..新手市長還是選擇遠走海外去練習龜息大法，這是『藝高人膽大』還是『空嘴薄紙』？！」

▲潘恆旭回應吳宗憲代言高雄。（資料圖／記者賴君欣攝）

高雄市政府觀光局長潘恆旭也在臉書寫下一段，似乎就是要回應陳瓊華，潘恆旭：「如果有一天我變成前局長，我絕對不會對政務指指點點、說三道四五六七八...」，而且還附上了一張眾神祈福圖，圖上還有「眾神祝福，吉祥如意喜迎春」，圖外之意應該是要提醒「過年期間，多說祝福好話」，而記者詢問潘恆旭，他僅回應：「前朝的官員，四年後再來說嘴」。

這一篇回應貼出來以後，底下網友回應「說得好」、「這位前局長怪怪的」、「這個社會需要更多正能量」、「前朝現在也只能酸言酸語，把它當成基本調味料每天配飯吃」，甚至還有人直接點名「2020滾」，「我們最不需要就是說三道四」。

▲面對韓國瑜市長出國挨轟，潘恆旭臉書回應 。（圖／翻攝觀光局長臉書）