獨／軍人訂66杯草莓牛奶擄獲佳人心　愛河「傳遞愛」成功求婚

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

求婚連「草莓」都出場了！高雄市就有一名27歲的羅姓軍人在過年前夕，選擇在愛河畔跟相戀多年的24歲女友雯雯求婚，當時男主角不僅高唱《讓我留在你身邊》，還訂了66杯的草莓牛奶在地上擺出心型，最後成功擄獲芳心，讓親友笑虧：「免跳愛河了！」

一名軍人就在愛河旁邊，放起了音樂，拿著麥克風的他高唱藝人陳奕迅歌曲《讓我留在你身邊》緩緩走向一名女子，女子看起來相當手足無措，同時間也有人拿著汽球傳遞給女子，原來這兩個人是情侶，軍人決定在今年春節前向女友求婚，軍人在歌曲結束以後，對著女友說：「這一首歌是第一次我送給你的歌，也代表我永遠想要留在你身邊，我或許不是第一個你喜歡、親吻擁抱的人，不過我希望在往後日子裡，我是第一個你遇到快樂想要分享的人、遇到不開心第一個想要傾訴的人、也是遇到挫折唯一想依靠的人」。

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

這名軍人說出真愛告白以後，還特別請人拿出訂好的66杯草莓飲料在地上擺出心形，象徵自己心意，看到這個畫面，讓女友一時間都說不出話來，面對單腳跪地的男友，接過鮮花點頭答應，開心的男友也立刻將草莓飲料分享給在場的每一個人，一起分享喜悅。

看到求婚順利成功，接下66杯草莓牛奶訂單的手搖飲料店業者表示「一切都值得了」，因為這名軍人提前三天來到手搖飲料店來訂66杯求婚，業者很好奇為何要用草莓牛奶求婚，這名軍人說因為看到店家有「傳遞愛」的飲料標語，而且切開兩半的草莓，就像是愛心。

▲66杯草莓牛奶「傳遞愛」，切開的草莓就像是一顆愛心 。（圖／地方中心攝）

不過由於草莓飲料強調現做，不能提前製作，所以業者花了一個小時的時間，停下其他的接單工作，拼命的搖，才搖出了66杯，業者說：「手好痠、腰也好痠，整個都軟掉了」，但最後看到軍人成功求婚，業者笑了：「非常恭喜他」，還滿符合「有錢沒錢娶個老婆好過年」這句俗語。