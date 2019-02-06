　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

獨／軍人訂66杯草莓牛奶擄獲佳人心　愛河「傳遞愛」成功求婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

求婚連「草莓」都出場了！高雄市就有一名27歲的羅姓軍人在過年前夕，選擇在愛河畔跟相戀多年的24歲女友雯雯求婚，當時男主角不僅高唱《讓我留在你身邊》，還訂了66杯的草莓牛奶在地上擺出心型，最後成功擄獲芳心，讓親友笑虧：「免跳愛河了！」

一名軍人就在愛河旁邊，放起了音樂，拿著麥克風的他高唱藝人陳奕迅歌曲《讓我留在你身邊》緩緩走向一名女子，女子看起來相當手足無措，同時間也有人拿著汽球傳遞給女子，原來這兩個人是情侶，軍人決定在今年春節前向女友求婚，軍人在歌曲結束以後，對著女友說：「這一首歌是第一次我送給你的歌，也代表我永遠想要留在你身邊，我或許不是第一個你喜歡、親吻擁抱的人，不過我希望在往後日子裡，我是第一個你遇到快樂想要分享的人、遇到不開心第一個想要傾訴的人、也是遇到挫折唯一想依靠的人」。

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

這名軍人說出真愛告白以後，還特別請人拿出訂好的66杯草莓飲料在地上擺出心形，象徵自己心意，看到這個畫面，讓女友一時間都說不出話來，面對單腳跪地的男友，接過鮮花點頭答應，開心的男友也立刻將草莓飲料分享給在場的每一個人，一起分享喜悅。

看到求婚順利成功，接下66杯草莓牛奶訂單的手搖飲料店業者表示「一切都值得了」，因為這名軍人提前三天來到手搖飲料店來訂66杯求婚，業者很好奇為何要用草莓牛奶求婚，這名軍人說因為看到店家有「傳遞愛」的飲料標語，而且切開兩半的草莓，就像是愛心。

▲軍人過年前利用66杯草莓牛奶「傳遞愛」在愛河旁邊成功求婚 。（圖／地方中心攝）

▲66杯草莓牛奶「傳遞愛」，切開的草莓就像是一顆愛心 。（圖／地方中心攝）

不過由於草莓飲料強調現做，不能提前製作，所以業者花了一個小時的時間，停下其他的接單工作，拼命的搖，才搖出了66杯，業者說：「手好痠、腰也好痠，整個都軟掉了」，但最後看到軍人成功求婚，業者笑了：「非常恭喜他」，還滿符合「有錢沒錢娶個老婆好過年」這句俗語。

ET快訊
陪妻子回娘家…一開岳母冰箱「黑臭噴炸」爆出綠汁
還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　拒繳20萬立即遣返
雞排妹全裸床照曝光！後趴超邪惡　網狂側頭看縫隙
李千那曾被醫生宣告不治　脾臟血管破裂「留15cm疤」

關鍵字：愛河,草莓牛奶,傳遞愛,求婚,軍人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

主委罵「這種人像張淑晶一樣」要罰5萬！　法官：貶損人格

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

公司宿舍「嘿咻N次」　偷吃人妻鹹濕訊被抓　小王掰：我在夢遊

瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

影／6代同堂最大100歲最小10個月　台中太平張家600人回娘家歡聚

初二回娘家「野馬」進草叢　鮮黃跑車卡油門撞上分隔島路樹

獨／軍人訂66杯草莓牛奶擄獲佳人心　愛河「傳遞愛」成功求婚

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

影／6代同堂最大100歲最小10個月　台中太平張家600人回娘家歡聚

初二回娘家「野馬」進草叢　鮮黃跑車卡油門撞上分隔島路樹

獨／軍人訂66杯草莓牛奶擄獲佳人心　愛河「傳遞愛」成功求婚

逃5年回娘家！前台南縣議長吳健保涉打假球　年初二菲國遣返回台

黑衣男小琉球「套龜10分鐘」！　網氣炸：怎沒來一波瘋狗浪

獨／10歲童報案「情侶公園放閃打X」　警傻眼：勸導參加摩鐵票選

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

CP值超高里民一日遊！　理事長父砸24萬幫兒子選里長

衛斯布魯克連7場大三元　離NBA紀錄只差2場

華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

別再甩車門啦！車主最討厭乘客上車行為TOP5

花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」問號臉歪頭：這東東好難睡

詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

豬年生肖吉凶／屬龍紫微星照、屬虎天德星庇佑

建構虛擬世界　「界．在線｜獸之初」國美館展出

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

偷吃人妻鹹　小王瞎掰：我在夢遊

即／嘉里大榮貨運倉儲大火　2男..

即／九如交流道車禍　休旅車直直..

男買菜騎車返家　路口被汽車撞死

讓網友無法好好洗車的背影！本尊..

櫻花妹丟手機　警30分鐘找回

15歲少女逃家　陪睡換宿遭性侵

春節前男大生遭酒駕撞死　阿姨：..

即／新年願望「斬首蔡英文」　刑..

苦忍家暴20年　她求離夫拒絕

鋪好的柏油路又被潑漆　網氣炸：..

趕上班4汽、機車追撞2人傷　肇..

更多熱門

相關新聞

觀光局長潘恆旭　跳愛河試水溫　

14日將舉辦「墜入愛河」的活動，市府觀光局長潘恆旭、台北市議員鍾小平率領議員等人一起跳愛河。潘恆旭在跳愛河前大喊感謝高雄、愛高雄，而輪到未婚的鍾小平時，表示感謝潘恆旭的邀請，此時，潘恆旭當場喊「高嘉瑜、表白」，由於先前鍾小平曾被爆出追求高嘉瑜，也引發現場民眾笑聲。

激推愛情產業鏈　潘恆旭＆鍾小平華麗墜愛河

蘇貞昌宣布：警消海巡就醫免掛號費

尼克宣布「頻道改名」閃炸！

阿兵哥小物「綁腿」超好用　他包10條回家

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面