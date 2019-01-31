過年前送大禮！　蘇貞昌宣布：警消海巡就醫免掛號費

▲蘇貞昌 。（圖／記者周書羽攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（31）日視察「台北港海巡基地暨慰勤」時表示，海巡與警消人員都是全民國防的重要成員，平時守護國土安全、救災救難，在農曆春節期間可能還需面對各種情況及任務，備極辛勞。春節將至，除為工作同仁打氣及給予肯定之外，也呼籲大家持續努力防止非洲豬瘟疫情進入台灣，讓國人更安心。

蘇貞昌表示，總統蔡英文日前宣示，政府對於海巡、警察及消防同仁包括退役人員應特別照顧與關懷；為表達對國土安全第一線重要成員的關懷，行政院決定，警、消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收上述所需的2,900萬元經費，另在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，皆比照軍人。

蘇貞昌表示，政府也將補助海巡、警察及消防現職人員到全國醫療院所的門診與住院的健保部分負擔，年經費約1.9億元，今（108）年以第二預備金支應，明（109）年起回歸各部會預算編列。由內政部及海委會等相關部會訂定相關補助辦法陳報行政院核定後，將公布詳細作業規範。

蘇貞昌指出，之前他擔任行政院長時，將基層警、消及海巡人員的最高年功俸自450元提升至500元，每月薪資增加約3,000元，約5萬餘人受惠。賴清德前院長推動修法，自今（108）年1月1日起，基層警、消及海巡人員（警正四階以下）的最高年功俸從500元提升至525元，調整後每月所得增加1,370元；以及警正三階人員最高年功俸從現行525元提升至550元，調整後每月所得增加1,375元。

蘇貞昌強調，感謝海洋委員會同仁盡心盡力防止非洲豬瘟疫情入侵。「防疫視同作戰」，若疫情進來台灣，將可能影響養豬產業，造成逾2,000億元的損失。由於大家嚴謹把關，雖然因此增加工作，但大家努力保護國土安全做到滴水不漏，對此表示嘉勉與感謝。