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跳愛河試水溫被喊「高嘉瑜　表白」　鍾小平笑回：資訊沒更新

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▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市政府推觀光出奇招！14日將舉辦「墜入愛河」的活動，市府觀光局長潘恆旭、台北市議員鍾小平率領議員、電台DJ等人一起跳愛河，1日中午12點在救生裝備齊全及救生員待命的情況下，分成5梯各2人跳愛河。

高雄1日午後氣溫約24度左右，屬於大晴天，氣候舒適。潘恆旭到場後首先做暖身動作，也跟周邊的支持者握手。他說，為了婦女觀眾還請來身材好的健身界肌肉猛男，一起來試水溫，而活動一推出大家都非常踴躍，已經額滿，之後不排除會再繼續加碼。

潘恆旭表示，14日逢西洋情人節，將以「墜入愛河」為主題，在愛河畔Love地標前，設置明顯示愛的打卡點，並號召25對情侶，由年滿18歲的男士跳入愛河，向站在河畔為他加油打氣的另一伴大聲喊出愛情宣言。

潘恆旭指出，為了試試水溫與檢測水質乾淨度，「我們先行跟水談戀愛，已做好萬全準備與安全措施，加上現場民眾的祝福，希望大家能遇水則發，我本人也會身先士卒！」。

潘恆旭在跳愛河前大喊感謝高雄、愛高雄，而輪到未婚的鍾小平時，表示感謝潘恆旭的邀請，讓未來戀情能夠順利發展！此時，潘恆旭當場喊「高嘉瑜、高嘉瑜，表白、表白」，由於先前鍾小平曾被爆出追求高嘉瑜，也引發現場民眾笑聲。

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

潘恆旭表示，「跳下愛河後非常爽…！心曠神怡、神清氣爽，跳下去的瞬間，河水鹹鹹的味道就像人生的滋味，覺得這個活動非常棒，以後要多舉辦」。而對於被喊高嘉瑜，鍾小平則笑回應潘恆旭資訊「沒有更新」，表示現在確實有新對象出現，正處於曖昧期，但對象不是高嘉瑜，也不是在市議會工作，現場歡樂氣氛不斷。

高雄市議員陳美雅也到場，為試水溫的夥伴加油打氣，她表示，「這是很健康的水上活動，在岸上見到他們跳到愛河時，我非常的感動，也在此祝福天下有情人，都能夠永浴愛河，也祝福大家愛情甜蜜」。

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）
 

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