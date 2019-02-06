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初二國5南港系統－坪林路段高乘載管制　6路段將現壅塞車潮

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▲▼ 高速公路,國道,大貨車,貨櫃車,交通錐,工程車,維修。（圖／記者何雨忠攝）

▲初二有6路段預估最壅塞。（圖／記者何雨忠攝）

生活中心／綜合報導

今（6）日為春節假期第5天，將有回娘家及出遊民眾開車使用國道，高公局預估，國道總延車公里為136百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.6倍），預判6日壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、茄冬-西濱、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南下用路人儘量於下午14時後出發

高公局指出，5日相關疏導措施包括：全日封閉國1平鎮系統及鹽埔系統南下入口匝道、7-12時國5南港系統至坪林路段南下高乘載管制、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

▲▼初二國道路況預測。（圖／高公局提供）

▲初二北部國道北上路況。（圖／高公局提供）

▲▼初二國道路況預測。（圖／高公局提供）

▲初二北部國道南下預測路況。（圖／高公局提供）

高公局預估，6日為傳統國人回娘家的日子，加上春節假期9天連假，不少民眾也會安排2日以上的出遊行程，因此公路總局預判中、長程旅次應會增加，且鄰近風景區路段也會有局部壅塞情形，如台9線蘇花公路、南迴公路、台3線苗栗大湖地區、台14及台14甲線清境農場及合歡山、台18線阿里山、台21線日月潭、台26線墾丁等，部分路段已規劃替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

▲▼初二國道路況預測。（圖／高公局提供）

▲初二中部部國道南下預測路況。（圖／高公局提供）

另外，台61線西濱快速公路中部地區（香山－芳苑）及南部地區（麥寮－七股區十份里）已通車，並可連接國道及各東西向快速公路，路網便捷，並兼具橫向聯繫性，沿途串聯眾多濱海遊憩景點，適合觀夕陽、濕地賞鳥、體驗潮間生態多樣性，建議民眾於回娘家或出遊行程中可多加利用，避開國道壅塞路段。

▲▼初二國道路況預測。（圖／高公局提供）

▲初二中部部國道北上預測路況。（圖／高公局提供）

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於108年2月1日0時起至108年2月10日24時止，推出平均85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、臺鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），另本次春節連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共40條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

高工局呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路，請務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意車前狀況，保持行車安全距離，並勿任意變換車道，同時遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以確保行車安全與順暢。

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關鍵字：交通,春節,春節旅遊,初二,春節疏運

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