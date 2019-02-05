　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長腿妹車禍！鄰居阿北「妳腿怎沒斷」嘴賤連擊14天　老司機神解：在撩妳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

長腿,美腿。（圖／記者李佳蓉攝）

▲出車禍沒事，還被鄰居詛咒傻暴眼。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「嘴巴不知道在賤幾點的！」一名女網友出車禍的事情被鄰居阿伯知道後，地獄人生莫名打開了；她第一次是被阿伯嗆「妳怎麼沒斷手斷腳？」當下瞬間傻眼，但她忍下來了，第二次又被阿伯羞辱「妳別貼人工皮了，反正長這麼醜，誰要看？」讓她差點被氣死，但是基於對方是長輩繼續容忍，但仍是想飆髒話「X你X」回敬。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文回憶說，她中午去麵店買麵時，剛好遇到鄰居阿伯，就被對方問「妹妹聽說你出車禍喔？」，她也立刻點頭回應，沒想到聽到阿伯嗆「那你怎麼沒斷手斷腳？」

由於麵店不大，阿伯一講完全店都聽見，客人、老闆都傻愣原地不敢出聲，現場一陣尷尬。原PO內心氣到罵「X你X，那你出車禍怎麼沒死在路邊」，但是基於阿伯是長輩，仍是保持禮貌回應「呵呵......就皮肉傷」，下秒又被阿伯酸說「哈哈哈那還請假在家一個禮拜」，暴擊滿點殺得她說不出話來。

▲▼ 報紙,老人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲俗話說得好，長輩吃過的鹽，比年輕人走過的路還多，連嘴砲功力也是。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

以為事情就此落幕的她，過兩個禮拜後在麵店又遇到那位白目阿伯，這次她是慘敗回家。

阿伯：妹妹，妳腳好一點了沒？
原PO：好多了～再貼人工皮。
阿伯：不用貼啦，反正長這麼醜，誰要看你，貼了也是在浪費錢。
原PO：.......。

原PO再次被傷害技能滿點的阿伯，嘴到無話可說，讓她崩潰表示，聽說阿伯跟老婆感情不太好，「合理懷疑她被戴綠帽，不然嘴怎麼臭成這樣？嘴巴不知道在賤幾點的，長年紀不長腦，我根本嘴不贏，我以後還是直接把他當空氣好了......。」

▲▼麵,湯麵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲只不過出門買一碗麵而已，結果滿身傷。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

阿伯的兩次暴擊，讓網友紛紛留言說，「為老不尊...說的就是這種人！」、「你是不是拒絕過阿伯啊」、「他想撩妳，自以為講話幽默那種」、「老派撩妹法」、「臭嘴撩妹術」、「原諒他，他有殘障手冊，腦的部份」、「阿伯嫉妒妳漂亮？」、「怎麼那麼口不擇言，這個阿伯一定沒有親戚與朋友」。

也有網友傳授幾招。「下次去要帶鏡子去，阿伯問的話，跟他說：何方妖魔鬼怪，速速現出你的原形」、「也可以下次見到再問他：阿伯你怎麼還活著？」、「錄音起來，吉一波」、「你就問他往生了沒 留在這浪費米喔」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
新春第一炮「嚇死1500隻雞」！雲林養雞場負責人怒：損失30
快訊／連2槓繼續拚！2.1億大樂透＋百萬大紅包　中獎號碼通通
新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

關鍵字：撩妹,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不愛了為什麼不提分手？　其實你比想像中的「更擔心他」

眼淚爆噴！男友怨沒年終…女友「枕頭下塞一包」：慶幸被你愛上

資深媒體人霸氣退休！投入山林+前進偏鄉　李艷秋：想做個優雅的老太婆

淡水初一塞爆！一張照片曝血淚　駕駛崩潰：五股到淡水1.5小時

影／姊弟玩到翻臉！年輕媽罰念「不吵架咒語」　40秒後氣噗噗→深情對望

達人規劃4大路線走訪12間亮點茶莊　穿上製茶服當一日師傅

長腿妹車禍！鄰居阿北「妳腿怎沒斷」嘴賤連擊14天　老司機神解：在撩妳

新年立志老是失敗？掌握3大關鍵成功率大增

快訊／19：32東部海域規模4.3地震　網嚇：「搖一下」超大

何時該換新工作？　出現「4種徵兆」就能遞辭呈

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

不愛了為什麼不提分手？　其實你比想像中的「更擔心他」

眼淚爆噴！男友怨沒年終…女友「枕頭下塞一包」：慶幸被你愛上

資深媒體人霸氣退休！投入山林+前進偏鄉　李艷秋：想做個優雅的老太婆

淡水初一塞爆！一張照片曝血淚　駕駛崩潰：五股到淡水1.5小時

影／姊弟玩到翻臉！年輕媽罰念「不吵架咒語」　40秒後氣噗噗→深情對望

達人規劃4大路線走訪12間亮點茶莊　穿上製茶服當一日師傅

長腿妹車禍！鄰居阿北「妳腿怎沒斷」嘴賤連擊14天　老司機神解：在撩妳

新年立志老是失敗？掌握3大關鍵成功率大增

快訊／19：32東部海域規模4.3地震　網嚇：「搖一下」超大

何時該換新工作？　出現「4種徵兆」就能遞辭呈

俄計畫2030年首次登月　任務將為期14天

南韓情侶拍互黑閃照「甜而不噁」　狂曬恩愛朋友也甘願

過年宅在家長知識　投資人必看10大不燒腦財經電影推薦

6竹科工程師全是極品正妹！　「白肌大眼」顏值爆表…網瘋朝聖：我戀愛了

不愛了為什麼不提分手？　其實你比想像中的「更擔心他」

油門卡住保命唯一正解！實測破解坊間流言　拉手剎車是大忌　　

加盟巨人是轉機　張進德初一搭機赴美再拼大聯盟

遊騎兵黃喡傑下週大聯盟春訓報到　把握機會留好印象

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

星夢被質疑「到底在幹嘛」　校花女團TUD曝壓力淚崩

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

初二要伺候大姑一家！老公：我們..

他連刮8張2000元虧爆！下張..

第1個2000萬刮出啦！女刮完..

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句..

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

要求6600紅包給爸媽　男溫柔..

媽媽收紅包又要年終…他忍痛再匯..

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開..

農曆年間3星座財運沖天！你上榜..

他驚「台北女生比較美」老司機說..

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻..

豬年4大生肖狂吸金！第一名打牌..

更多熱門

相關新聞

老闆幫切紋理！貴桑桑白鯧冏掰了

一名女網友昨天下午到菜市場，採買年菜的食材，當時她請老闆幫忙將白鯧切紋理，這樣比較方便料理，沒想到她回家打開一看，整條好好的魚被切成5大塊，瞬間哭笑不得；而許多人看完不禁搖頭，直呼「這魚不能拜了，建議再去買一隻完整的」、「怎麼連尾巴都切了，有頭沒尾也很不吉利啊」。

母女「動感光波式佔位」他超無奈

他過年加班收垃圾「人情味破表」

前男友都包1萬！女：過完年就分

誤燒土地公發財金！爸問神明一句話

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面