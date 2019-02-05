長腿妹車禍！鄰居阿北「妳腿怎沒斷」嘴賤連擊14天　老司機神解：在撩妳

▲出車禍沒事，還被鄰居詛咒傻暴眼。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／綜合報導

「嘴巴不知道在賤幾點的！」一名女網友出車禍的事情被鄰居阿伯知道後，地獄人生莫名打開了；她第一次是被阿伯嗆「妳怎麼沒斷手斷腳？」當下瞬間傻眼，但她忍下來了，第二次又被阿伯羞辱「妳別貼人工皮了，反正長這麼醜，誰要看？」讓她差點被氣死，但是基於對方是長輩繼續容忍，但仍是想飆髒話「X你X」回敬。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文回憶說，她中午去麵店買麵時，剛好遇到鄰居阿伯，就被對方問「妹妹聽說你出車禍喔？」，她也立刻點頭回應，沒想到聽到阿伯嗆「那你怎麼沒斷手斷腳？」

由於麵店不大，阿伯一講完全店都聽見，客人、老闆都傻愣原地不敢出聲，現場一陣尷尬。原PO內心氣到罵「X你X，那你出車禍怎麼沒死在路邊」，但是基於阿伯是長輩，仍是保持禮貌回應「呵呵......就皮肉傷」，下秒又被阿伯酸說「哈哈哈那還請假在家一個禮拜」，暴擊滿點殺得她說不出話來。

▲俗話說得好，長輩吃過的鹽，比年輕人走過的路還多，連嘴砲功力也是。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

以為事情就此落幕的她，過兩個禮拜後在麵店又遇到那位白目阿伯，這次她是慘敗回家。

阿伯：妹妹，妳腳好一點了沒？

原PO：好多了～再貼人工皮。

阿伯：不用貼啦，反正長這麼醜，誰要看你，貼了也是在浪費錢。

原PO：.......。

原PO再次被傷害技能滿點的阿伯，嘴到無話可說，讓她崩潰表示，聽說阿伯跟老婆感情不太好，「合理懷疑她被戴綠帽，不然嘴怎麼臭成這樣？嘴巴不知道在賤幾點的，長年紀不長腦，我根本嘴不贏，我以後還是直接把他當空氣好了......。」

▲只不過出門買一碗麵而已，結果滿身傷。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

阿伯的兩次暴擊，讓網友紛紛留言說，「為老不尊...說的就是這種人！」、「你是不是拒絕過阿伯啊」、「他想撩妳，自以為講話幽默那種」、「老派撩妹法」、「臭嘴撩妹術」、「原諒他，他有殘障手冊，腦的部份」、「阿伯嫉妒妳漂亮？」、「怎麼那麼口不擇言，這個阿伯一定沒有親戚與朋友」。

也有網友傳授幾招。「下次去要帶鏡子去，阿伯問的話，跟他說：何方妖魔鬼怪，速速現出你的原形」、「也可以下次見到再問他：阿伯你怎麼還活著？」、「錄音起來，吉一波」、「你就問他往生了沒 留在這浪費米喔」。

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