影／全球「11.73億人」同步觀賞　2019央視春晚收視再破紀錄　

大陸中心／綜合報導

央視春晚4日晚間首度透過5G網路傳送超高清節目，台灣歌手部分有林志炫、楊宗緯、費玉清演出，藝人林志玲也睽違8年，再度現身春晚表演水中芭蕾。據統計，大陸國內有239家電視頻道同步轉播，並對全球218家海外合作方在162個國家和地區落地播出，全球共計有11.73億人同步觀賞。

▲2019年央視春晚，開場舞蹈場面壯觀。（圖／翻攝自春晚微博）

據《央視新聞》報導，大陸中央廣播電視總台春節聯歡晚會（央視春晚）直播期間，通過電視、網路、社群媒體等多終端多管道，全球收視的觀眾總規模達11.73億人，比去年同時段觀眾規模提升約4200萬人。

報導提到，透過新媒體端直播和點播春晚的用戶規模為5.27億人，相對去年同時段新媒體端用戶增加了9600萬人；大陸國內通過電視端直播與電視收看春晚的觀眾達到了6.214億人；透過海外長城平台衛星收看央視春晚的觀眾規模達2480萬人，相對去年同時段海外觀眾收視規模增加1100萬人。

數據同時顯示，今年春晚整體美譽度（網絡正向評論比例）達96.98%，也成為近年來觀眾最喜歡的春晚之一。此外，春晚播出期間，新浪微博春晚相關內容閱讀量達63.44億次，在境外網路文稿中，春晚的提及量達32.88萬條。

▲藝人林志玲在央視春晚的演出驚艷全場。（圖／翻攝自春晚微博）

▲林志玲在央視春晚跳水上芭蕾。（圖／翻攝自春晚微博）

值得關注的是，春晚的新媒體互動人數也創歷史新高。聯合百度與抖音，繼續以大小螢幕聯動方式，在紅包互動、內容互動上加大創新；截至2月4日，全球觀眾在百度APP參與「好運中國年」主題的春節紅包活動互動達208億次；春晚聯合抖音發起的「幸福又一年」新媒體行動傳遞了祝福，影片播放總量達到247億，超過337萬人用抖音拍攝的央視春晚影片。

▲2萬人表演「少林魂」。（圖／翻攝自春晚微博）

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