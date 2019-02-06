春節出遊買對海外醫療險　歐美日享3倍保障

▲民眾購買旅平險務必了解提供的每一項保障的額度，有的是採限額有理賠門檻規定。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

根據產壽險公司統計旅平險保戶申請醫療險理賠案件，以歐美日等緊急就醫治療費較多，民眾投保前可以注意所購買的保單提供的海外突發疾病醫療險的保額高低，有的還會增倍1~3倍。

台灣、中國人壽皆表示，一份保障完整的海外旅平險保障項目應該包括意外身故、意外殘廢、意外傷害重大燒燙傷、傷害醫療、海外突發疾病醫療等。而且海外突發疾病醫療的給付保險金，最好要隨著旅遊地區自動倍增，像是美國、加拿大通常為3-3.5倍、日紐澳歐1-1.5倍等，才能符合旅遊當地的就醫費用需求。

▼有的保險公司針對歐美日等地區的旅平險保障，在「海外突發疾病醫療費用保險金限額」部分，會再增加1~3倍。（圖／記者李蕙璇翻攝）

在海外發生醫療、旅遊、法律等緊急危難時，可使用保險公司提供的海外急難救助服務協助處理緊急狀況，其中便會提供緊急醫療轉送、緊急轉送回國、遺體或骨灰運送回國或當地禮葬等協助。

旺旺友聯產險則分析旅平險保戶申請理賠資料，發現最多是前往歐洲旅遊的保戶，最常發生的就是班機失接或一般的班機延誤、行李遺失。民眾前往歐洲旅行前記得投保申根保險，千萬不要忘了申根英文保險證明，這是入境歐洲申根國規定要帶的資料。

除了依規定需有3萬歐元的意外醫療保障，還可以注意是否有意外事故、海外突發疾病等的醫療費用。外交部就曾建議過人，由於歐洲醫療費用昂貴，為保障國人旅遊期間自身的安全與權益，建議國人出發前購買合適的旅遊醫療保險。