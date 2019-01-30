搶利變險拼升高宣告利率　賺錢公司反而調低惹怒保戶解約潮

▲利變險吸引保戶在意的就是宣告利率的調升。（示意圖／達志影像）

記者李蕙璇／台北報導

壽險界狂推的「外幣利率變動型」保單商品，著重在宣告利率與預定利率之間利差價值，也就是保戶會相當在意「高宣告利率」及會持續調高的誘因，但市場上也開始傳出質疑聲音，明明保險公司說賺錢卻調降宣告利率，而沒有大賺的保險卻是調高，實在氣人。

有位保戶購買了一張美元計價的利率變動型養老險，5年前一開始買的宣告利率為3.21%，現在變成3.13%。而銀行給的美元定存現在又有2%，就向業務員抱怨說，覺得這張利變養老險的利率變化不好。

保戶還跟業務員說，近日又接到銀行推銷快4%宣告利率的他家利變險商品，與自己現在的利變險的宣告利率3.13%差了許多，而這二家國內公司的獲利狀況，看保險公司公布的財務資料，明明就是自己買的利變險的人壽公司比較賺錢，結果給的宣告利率卻是從3年前就從3.21%調降到3.13%，覺得這個宣告利率的數值好像沒有跟著公司獲利情況調升。

資深保險從業人員表示，宣告利率高的產品幾乎是各家人壽公司的主力產品，通常是會跟著公司治理經營績效調整。如果每年都說賺錢卻宣告利率下降，恐怕會引起保戶的質疑，而市場上確實陸續出現這類的聲音，甚至有保戶希望解約拿回保費改買他家的宣告利率較高的保單商品，讓業務員們也相當為難不知該如何是好。

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