　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

搶利變險拼升高宣告利率　賺錢公司反而調低惹怒保戶解約潮

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼利率。（示意圖／達志影像）

▲利變險吸引保戶在意的就是宣告利率的調升。（示意圖／達志影像）

記者李蕙璇／台北報導

壽險界狂推的「外幣利率變動型」保單商品，著重在宣告利率與預定利率之間利差價值，也就是保戶會相當在意「高宣告利率」及會持續調高的誘因，但市場上也開始傳出質疑聲音，明明保險公司說賺錢卻調降宣告利率，而沒有大賺的保險卻是調高，實在氣人。

有位保戶購買了一張美元計價的利率變動型養老險，5年前一開始買的宣告利率為3.21%，現在變成3.13%。而銀行給的美元定存現在又有2%，就向業務員抱怨說，覺得這張利變養老險的利率變化不好。

保戶還跟業務員說，近日又接到銀行推銷快4%宣告利率的他家利變險商品，與自己現在的利變險的宣告利率3.13%差了許多，而這二家國內公司的獲利狀況，看保險公司公布的財務資料，明明就是自己買的利變險的人壽公司比較賺錢，結果給的宣告利率卻是從3年前就從3.21%調降到3.13%，覺得這個宣告利率的數值好像沒有跟著公司獲利情況調升。

資深保險從業人員表示，宣告利率高的產品幾乎是各家人壽公司的主力產品，通常是會跟著公司治理經營績效調整。如果每年都說賺錢卻宣告利率下降，恐怕會引起保戶的質疑，而市場上確實陸續出現這類的聲音，甚至有保戶希望解約拿回保費改買他家的宣告利率較高的保單商品，讓業務員們也相當為難不知該如何是好。

延伸閱讀

►保險辭典／利率變動型　宣告利率回饋保戶增加保額

►網友打槍保險公司置之不理　「簽名」救了一張失效壽險

ET快訊
孫安佐接4業配「不到1週賺40萬」！業界曝內幕：真的罕見
22歲情侶新莊租屋…一查是凶宅「不租了」慘被告！房東竟是張淑

關鍵字：利變險,宣告利率,保戶,解約,業務員,美元,外幣,養老險,壽險,獲利,賺錢,非保證,保險局,金管會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

肉眼看長照險「簽名」筆順神韻迥異　保戶3個月內拿回全部保費

祭出「帝王條款」索退全部保費　法官多一面倒判壽險公司慘敗

超迷糊太太2年漏繳保費　還怪罪業務員未登門拜訪親收

過年出遊必保旅平險　醫療理賠注意「限額」與「趴數」

實支實付150萬卻只賠3萬　產險得全認賠只因業務員LINE錯

業務員搞錯以為可賠100萬　出國拉肚子血便急診花15萬竟打2折

專家嘆「保險終究不是儲蓄」　只重增額利差棄權懂條款因小失大

壽險保額明明320萬　保戶只想儲蓄身故卻遭低賠150萬

超過一半飼主未聽過寵物險　產險界改良保單第三代上市

年終獎金賺紅包　精打細算上網買年金險持續飆高

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

申訴者「恆負舉證責任」　8成保戶缺人物證多敗訴

搶利變險拼升高宣告利率　賺錢公司反而調低惹怒保戶解約潮

肉眼看長照險「簽名」筆順神韻迥異　保戶3個月內拿回全部保費

小額終老保險退燒年減7成　保險局擬提高保額

「健康管理型」外溢保單好難賣！　一整年只賣出8張

顧立雄「很在意」消費者保護　外商壽險率先開放保戶上網打分數

祭出「帝王條款」索退全部保費　法官多一面倒判壽險公司慘敗

匯損太慘重　壽險每年要多增提43億做外匯準備金

多次異常買賣新紡股票　新光人壽遭保險局重罰600萬

人情保單惹禍！3家人壽被控索賠3千萬　業務員是老婆妹妹女兒

趙少康：柯文哲一定帶職選總統「不用辭市長，選上就幹」

卓榮泰：執政最不好是把東西放到發霉！打掉黴菌就來不及了

8國於WHO執委會仗義執言力挺！　美：對無法接受台灣幫助感到失望

球迷不燒戴維斯球衣　眉毛畫成一線致敬6年付出

阿母給「聖羅蘭紙袋」！女鵝爽收名牌　一打開對眼「香香G」秒看傻

驚！行政院大門口槍響嫌犯逃逸　蘇貞昌：警方處理中

11、12月發票14位千萬幸運兒　買27元鮮奶就中千萬元喜迎豬年

美FBI局長：幾乎所有商業間諜案都與中國有關　更令人擔憂

亞足賽／巴林無緣8強　當局更在乎對前國腳政治清算

福特靠Pick-Up皮卡就賺飽了　Ranger連10年打破亞太市場銷售紀錄

媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子　急到跺腳「碎碎唸」

保險熱門新聞

祭出「帝王條款」索退全部保費　..

網友打槍保險公司置之不理　「簽..

人情保單惹禍！3家人壽被控索賠..

肉眼看長照險「簽名」筆順神韻迥..

搶利變險拼升高宣告利率　賺錢公..

實支實付150萬卻只賠3萬　產..

小額終老保險退燒年減7成　保險..

申訴者「恆負舉證責任」　8成保..

多次異常買賣新紡股票　新光人壽..

壽險保額320萬　只想儲蓄遭低..

「健康管理型」外溢保單好難賣！..

便宜行事催繳保費只寄掛號　保戶..

產壽險都賣旅平險　挑選差在「多..

顧立雄「很在意」消費者保護　外..

更多熱門

相關新聞

申訴者「恆負舉證責任」　超過5成爭議案缺人物證保戶多敗訴

金融消費評議中心受理許多申訴案中，有一部分卡在民眾無法提出有利自己的人物證而敗訴，尤其是有的還會主張額外的精神撫慰金賠償等，但我國是採取實際損害填補原則，也就是要有明確的損失及開銷單據等，才能做為法官裁定依據。

肉眼看長照險「簽名」筆順神韻迥異　保戶3個月內拿回全部保費

小額終老保險退燒年減7成　保險局擬提高保額

「健康管理型」外溢保單好難賣！　一整年只賣出8張

顧立雄「很在意」消費者保護　外商壽險率先開放保戶上網打分數

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

《聲林之王》網路人氣王是她！

韓國瑜不住官邸！名嘴爆陳菊電費12萬

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面