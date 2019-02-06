出遊搭車別撲空！　春節「9大旅遊熱點」接駁車營運時間總整理

▲春節到日月潭旅遊，可以搭乘遊湖巴士玩透透。（圖／台灣高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

春節出遊，到熱門景點想搭接駁車小心別撲空！《ETtoday新聞雲》整理出9大春節熱門景點行駛接駁專車資訊，記得出門前先看好開闢時間及班距，提早規劃行程。另外，觀光局也輔導全台110處旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢（中、英、日、韓語）服務熱線0800-011765，春節期間均不打烊，照常提供服務。

2019春節連續假期觀光遊樂地區行駛接駁專車資訊

1.八仙山國家森林遊樂區

開闢時間／班距：春節期間初二至初五，每日9:00~17:00，約每20分鐘一班。

2.日月潭遊湖巴士

開闢時間／班距：春節期間依據南投客運公司時刻表發車。

3.車埕社區

開闢時間／班距：春節期間初一至初六，每日10:00～18:00，（12:00～13:00休息），約每30分鐘一班。

4.水社遊客中心－向山遊客中心

開闢時間／班距：春節期間初一至初六，每日10:00～18:00，（12:00～13:00休息），約每30分鐘一班。

▲阿里山國家森林遊樂區一景。（圖／取自行政院農業委員會林務局）

5.阿里山國家森林遊樂區（台18線88.5- 94.5K）

開闢時間／班距：春節期間（除夕至初五）每日09：00~18:00止。

6.石棹-奮起湖（台18線61K）

開闢時間／班距：春節期間初二至初四，每日09:00～17:00，約每隔20分鐘一班。

7.配合雙年賞蝶活動辦理H31公車（旗山－多納），例假日增加6班次接駁。

開闢時間／班距：至108年03年31日，例假日增加6班次接駁。

(1) 旗山站發車時間：

07：50、08：45、10：50、12：45、14：45、15：45。

(2) 多納站發車時間：

09：15、10：30、12：30、14：30、16：30、17：30。

▲三仙台。（圖／觀光局提供）

8.成功-三仙台接駁專車

開闢時間／班距：春節期間2月5日（初一）至2月9日（初五) 每日09:00～17:00，約每隔60分鐘一班。

9.新城（太魯閣）車站→太魯閣遊客中心→天祥（循環發車）

開闢時間／班距：春節期間2月6日（初二）至8日（初四），每日7:00～14:30分，約10-15分鐘間隔發車，視情形加開班次。

末班車發車時間：

新城(太魯閣)車站：13:00

布洛灣：13:00

天祥：14:30