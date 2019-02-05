影／初一走春　下午起國5「南港－坪林路段」南下車多壅塞

▲國五南下路段塞爆，車速最低19公里。（圖／翻攝高公局網站）

記者蔡玟君／台北報導

今天（5日）大年初一，全台天氣晴朗，許多民眾紛紛出門走春，國道從早上即開始湧現車潮。高公局表示，5日從凌晨0點至5點，平均總延車公里為9.3百萬車公里，為年平均平日（3.6百萬車公里）之2.6倍。高公局提醒，國5南向高乘載管制於中午12點結束，預計下午南下南港系統－坪林路段可能出現車多壅塞情形。

高公局指出，除夕（4日）全日總延車公里為82百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之0.94倍。而在5日上午，車流量較多的包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至彰化；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向土城至鶯歌系統、關西服務區至關西；國5南下石碇至頭城；國10東向左營端至仁武、燕巢至燕巢系統等路段，其餘大致行車順暢。

▲初一早上10點06分國1南向193.8k事故，回堵3公里國道路況。（圖／高公局提供）

交通情況部分，高公局表示，5日上午10點06分，國1南向193.8公里發生2輛小客車追撞事故佔用中線車道，造成後方車隊回堵3公里；早上10點19分，國1南向199公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵2公里，影響整體車流甚鉅。截至上午11點為止，國道全線延車公里為39.3百萬車公里，預估本日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

▲初一10:19國1南向199k事故，回堵2公里。（圖／高公局提供）

高公局進一步指出，國5南向高乘載管制於中午12點結束，預計下午南下南港系統－坪林路段可能出現車多壅塞情形，高公局建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間，或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

▲國五南下路段現車潮。（圖／翻攝高公局網站）

高公局也提醒，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具。假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。建議「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。