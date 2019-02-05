　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

印度火車「11節車廂出軌翻覆」...7死29傷　疑低溫害鐵軌變形

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度比哈爾邦發生火車出軌翻覆意外。（圖／路透社）

▲比哈爾邦發生火車出軌翻覆意外。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

印度東部比哈爾邦（Bihar）在當地時間3日發生嚴重的交通意外，一輛開往新德里的火車因鐵軌變形而出軌翻覆，造成至少7人死亡，29人受傷。當局初步研判，疑似因為天氣太冷導致鐵軌變形，但詳細的失事原因還有待調查，由於當時許多乘客都在睡覺，大家都從睡夢中驚醒。

綜合外媒報導，這起意外發生在3日凌晨，這輛火車預計從比哈爾邦開往新德里，結果發生翻覆意外，11節列車全部都脫離軌道，有幾節車廂翻車。由於事發當時是凌晨，多數的乘客都在睡覺，突然從睡夢中被驚醒，驚慌逃生。這起事故造成7人死亡，29名乘客受傷，印度政府表示將會發放給每位罹難者的家屬撫恤金50萬盧比（約新台幣21.4萬元）。

法新社報導，一名旅客回憶，「我正在睡覺，突然聽到一聲巨響，接著有許多包包砸到我身上，我被埋在裡面」。另一名乘客也表示聽到很大的聲響，接著就發現車廂正整個傾斜了，「每個人都從床上掉了下來，大家開始尖叫，我只有受到輕傷，沒多久後就有村民來協助，把大家拉出來」，

根據當地鐵路局的說法，失事原因是「鐵軌運作不正常」，初步研判是因為氣溫過低，導致鐵軌發生變形，這在冬季是常見的狀況，但為何會嚴重到使火車翻覆，當局還要繼續調查。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特上發文哀悼。不過，近幾年來在印度時常發生嚴重的火車事故，在去年就有72人因此喪生，2016年一輛火車在北方邦發生脫軌意外，造成139人死亡，鐵路部長戈雅爾（Piyush Goyal）日前才表示，會投入1370億美金，改善國內鐵路系統，沒想到才剛說完沒幾天又再度發生悲劇。

▲▼印度比哈爾邦發生火車出軌翻覆意外。（圖／路透社）

ET快訊
初二留夫家「伺候大姑一家」　神隊友秒掏年終：我們要出國
癌逝夫托夢「一定要買福袋」！母女抽中汽車激動落淚：老公送的

關鍵字：印度,火車,出軌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度火車「11節車廂出軌翻覆」...7死29傷　疑低溫害鐵軌變形

小學老師變惡狼！性侵後把人亂丟叢林　4歲女童重傷「腸子需重整」

拿起「望遠鏡」往嘴裡灌！這女的觀眾席上豪飲　嚇壞觀眾

家裡狂催婚...她上交友網站尋真愛！　年前竟遭騙積蓄51萬

美版「怡君、家豪」　美年度新生兒熱門姓名Emma蟬聯冠軍

女童「過敏地獄」媽日花數小時打掃崩潰　百人幫她找到抗敏新家

恐怖人妻拿平底鍋爆打出軌夫　割下生殖器煮成「奶油雞麵」

貓咪跑出家門...她傷心狂找！14年後發現「喵皇根本在鄰居家」

誇張片曝光！爸媽賣藝賺旅費　抓6個月寶寶「來回狂甩」拋空中

下半身癱瘓遭囚30年！泰男出車禍「沒就醫」　無助趴躺垃圾堆別墅內

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

印度火車「11節車廂出軌翻覆」...7死29傷　疑低溫害鐵軌變形

小學老師變惡狼！性侵後把人亂丟叢林　4歲女童重傷「腸子需重整」

拿起「望遠鏡」往嘴裡灌！這女的觀眾席上豪飲　嚇壞觀眾

家裡狂催婚...她上交友網站尋真愛！　年前竟遭騙積蓄51萬

美版「怡君、家豪」　美年度新生兒熱門姓名Emma蟬聯冠軍

女童「過敏地獄」媽日花數小時打掃崩潰　百人幫她找到抗敏新家

恐怖人妻拿平底鍋爆打出軌夫　割下生殖器煮成「奶油雞麵」

貓咪跑出家門...她傷心狂找！14年後發現「喵皇根本在鄰居家」

誇張片曝光！爸媽賣藝賺旅費　抓6個月寶寶「來回狂甩」拋空中

下半身癱瘓遭囚30年！泰男出車禍「沒就醫」　無助趴躺垃圾堆別墅內

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

女神卡卡大勝！TIFFANY最新高級珠寶還有8個月才發表　她已經戴了

測驗／新的一年想脫單　快來測測你的2019愛情運

還能再打NBA？　Kobe：可以但沒必要

初二全台高溫24度↑、金門馬祖易起霧　初六起北台灣轉涼

搭地鐵好緊張...阿金抬頭見主人　秒露療癒燦笑

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

獨家專訪／讓網友無法好好洗車的背影！本尊就是拍照尺度超大的她

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

老闆幫切紋理！她回家一看...貴桑桑白鯧「整尾掰了」　網笑：一定是菜鳥

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

國際熱門新聞

女人第六感！媽睡夢中睜眼抓桶子..

情侶屋頂野戰全都錄！男完事向攝..

這村莊就愛「肉多女」　胖女狂吸..

女童鼻痛　醫活抓「7cm水蛭」..

老公曖昧偷吃　她驚床上躺15歲..

狠媽逼15歲女賣淫千次　爽賺3..

最會演傘兵　裝死落跑再回來反殺

賈伯斯預言小女兒伊娃將成接班人

無法無天的財閥掐住韓國命脈

狠父不信他是親生的　將親兒關籠..

比鑽石貴！以色列發現新礦物「迦..

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天..

10具嬰屍失蹤　疑被拿作「古曼..

地面浮出人頭！婦人散步驚見千年..

更多熱門

相關新聞

4歲童遭小學老師性侵　全身重傷「腸子需重整」

印度性侵案件頻傳，就連人民教師也對小孩伸出魔爪！一名小學老師貢德（Mahendra Singh Gond）在2018年6月30日時，性侵了一名4歲女童，導致被害人的的腸子嚴重受損，需要接受腸子重整手術，而該名下毒手的老師，也災同年被宣判為死刑，將於今年3月2號接受處決。

他含油噴火有夠帥！下一秒整臉被燒狂哀號

印度火車出軌7死！乘客怒丟石頭

春節連續假期　台鐵開實名制班車

小花豹塞塑膠籃裡　從泰國飛印度

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面