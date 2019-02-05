印度火車「11節車廂出軌翻覆」...7死29傷　疑低溫害鐵軌變形

▲比哈爾邦發生火車出軌翻覆意外。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

印度東部比哈爾邦（Bihar）在當地時間3日發生嚴重的交通意外，一輛開往新德里的火車因鐵軌變形而出軌翻覆，造成至少7人死亡，29人受傷。當局初步研判，疑似因為天氣太冷導致鐵軌變形，但詳細的失事原因還有待調查，由於當時許多乘客都在睡覺，大家都從睡夢中驚醒。



綜合外媒報導，這起意外發生在3日凌晨，這輛火車預計從比哈爾邦開往新德里，結果發生翻覆意外，11節列車全部都脫離軌道，有幾節車廂翻車。由於事發當時是凌晨，多數的乘客都在睡覺，突然從睡夢中被驚醒，驚慌逃生。這起事故造成7人死亡，29名乘客受傷，印度政府表示將會發放給每位罹難者的家屬撫恤金50萬盧比（約新台幣21.4萬元）。

法新社報導，一名旅客回憶，「我正在睡覺，突然聽到一聲巨響，接著有許多包包砸到我身上，我被埋在裡面」。另一名乘客也表示聽到很大的聲響，接著就發現車廂正整個傾斜了，「每個人都從床上掉了下來，大家開始尖叫，我只有受到輕傷，沒多久後就有村民來協助，把大家拉出來」，

根據當地鐵路局的說法，失事原因是「鐵軌運作不正常」，初步研判是因為氣溫過低，導致鐵軌發生變形，這在冬季是常見的狀況，但為何會嚴重到使火車翻覆，當局還要繼續調查。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特上發文哀悼。不過，近幾年來在印度時常發生嚴重的火車事故，在去年就有72人因此喪生，2016年一輛火車在北方邦發生脫軌意外，造成139人死亡，鐵路部長戈雅爾（Piyush Goyal）日前才表示，會投入1370億美金，改善國內鐵路系統，沒想到才剛說完沒幾天又再度發生悲劇。