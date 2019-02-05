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小學老師變惡狼！性侵後把人亂丟叢林　4歲女童重傷「腸子需重整」

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國際中心／綜合報導

印度性侵案件頻傳，就連人民教師也對小孩伸出魔爪！一名小學老師貢德（Mahendra Singh Gond）在2018年6月30日時，性侵了一名4歲女童，導致被害人的的腸子嚴重受損，需要接受腸子重整手術，而該名下毒手的老師，也災同年被宣判為死刑，將於今年3月2號接受處決。

根據外媒報導，這起事件發生在印度的中央邦（Madhya Pradesh），貢德在性侵完4歲女童後，認為人已經死亡，於是將全身是傷的女孩丟到叢林自生自滅；不過受害者隨後被焦急的家屬找到並送醫，而貢德則是在犯案的幾個小時後被逮捕。

女童因為傷勢嚴重而被送到位於德里的醫院救治，並接受重新調整腸子的手術；女孩在康復後向印度警方發表了一份聲明，要求能將襲擊她的人定罪。貢德在2018年9月19日時被法庭被處死刑，預計在2019年的3月2日凌晨5點被處決。

雖然法定如此定案，但報導中指出，印度最高法院獲總統仍可以否決與刑的執行。印度近幾年積極立法想要降低性侵或是「榮譽殺人」的事件發生，不過在1月份時，一名16歲的女孩遭到性侵砍頭，頭部被酸腐蝕，儘管其家人報警想找人，但卻被警察認為是在做戲，錯失了救人的時機。

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關鍵字：小學老師,性侵,腸子,印度,東南亞要聞

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