「含油噴射」耍帥秒GG！　印度男燒到「滿臉火光」狂哀號

Graphic Warning: A wedding in Haryana. A man decides to add some fire to the celebrations. But it all goes horribly wrong. pic.twitter.com/UTUnOTnE17 — Brut India (@BrutIndia) February 2, 2019

國際中心／綜合報導

印度一名34歲男子日前在一個婚禮現場，當眾表演3次「吹火神功」，只見他最中含著油，並吐出吹向打火機，模樣險象環生；不過就在第3次表演的時候，火苗不受控制的往男子臉上襲去，造成男子的臉瞬間佈滿火光，隨後被緊急送醫治療。

根據外媒報導，這起恐怖的事件發生在印度北部的哈里亞納邦，該名男子到當地參加婚禮，從影片中可以看到賓客們的興致十分高昂，一旁還有不斷傳來的音樂聲，而男子則是一邊順著音樂擺動，手上拿著一個裝有油的綠色寶特瓶，要準備來個「吹火神功」的表演。

前兩次男子自信的含著一口油，把打火機點著後就往前一吹，眼前瞬間噴出大火，觀眾們看到這樣的場景紛紛尖叫歡呼，而男子則是藉著這樣火熱的氣氛，要再表演第三次。

沒想到在第三次的表演過程當中，男子似乎因為來不及將口中的油收回，造成噴出的火苗不受控制，往自己的方向燒去並點著，瞬間臉上充滿火光，看起來相當恐怖。報導中指出，男子隨後被送醫治療，但因為傷勢嚴重，目前仍在住院當中。