疏運春節連假爆多人潮　台鐵加開「實名制」班車

▲台鐵在春節加開樹林到花東的列車班次。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／台北報導

春節期間，到花東地區的火車票總是一位難求，為了因應108年春節連續假期花東地區旅客的輸運需求，臺灣鐵路局在108年2月3日（星期日）、2月4日（星期一）及2月9日（星期六）、2月10日（星期日）分別加開樹林到臺東的來回班車。加開的共有8列次，採實名制，1月11日0時就開放網路、電話語音及超商訂票。

至於臺鐵日前公告的實名制加開列車，仍會依原本的計畫發車，只是因考量臺東地區旅客分佈較廣，停靠的中小型車站較多，方便旅客上下車，卻也導致行車時間較長。此次加開的列車，皆以自強號為主，較少停靠中小型車站，不僅可以縮短行車時間，也能提供旅客更多樣的選擇。

加開的花東線實名制班車，1月11日起0時，開放身分證U、V開頭，或107年12月1日以前，設籍在花蓮縣及臺東縣的民眾訂票，並限於車站售票窗口取票；非居住在花東地區的民眾，則是在1月26日起，才開放（不限U、V證號及花東戶籍）訂購；1月30日（星期三）0時起，開放提供一般旅客訂購2月9日及10日的列車班次，詳細車次資訊，民眾可以至台鐵網站查詢。

▲▼春節加開列車班次表。（圖／台灣鐵路局提供）

