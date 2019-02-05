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難民總被富裕國家推開　最年輕和平獎得主馬拉拉：很失望

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▲▼史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬拉拉積極爭取女性教育。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

難民政策已成為許多國家的棘手難題。史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）今年發布新書，文中談及這些流離失所的人所面臨的困境；她去年12月來到澳洲，對於澳洲的移民政策感到失望，「他們需要安全，渴望家園，希望有人給予保護。然後，突然間你用仇恨來歡迎他們。」

《雪梨晨鋒報》報導，馬拉拉去年12月前往雪梨、墨爾本發表公開談話，她說自己喜歡澳洲也熱愛澳洲國家板球隊。她當時計畫與年輕的難民學生見面，並詢問考古學家意見，藉此更熟悉當地的歷史與文化。

說到澳洲，馬拉拉認為這是一個熱情又好客的國家，所以政府實施的移民政策並不能代表民眾的心思。她說，難民甚至不被允許踏上澳洲的土地，「這是令人失望的，我希望澳洲人能為難民挺身而出，展現他們真摯的人性。」

過去幾年來，許多難民來到澳洲期望過上不一樣的生活，卻被轉往位於太平洋的諾魯（Nauru）或馬努斯島（Manus Island ）的安置中心，許多人食物中毒、缺乏醫療照護，心理健康出現問題。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）去年12月則說，他在3個月已將100多名兒童從諾魯轉到澳洲，島上僅剩10名未成年人。

▲▼難民問題在歐洲各國掀起討論。（圖／達志影像／美聯社）

▲難民議題在各國掀起討論。（圖／達志影像／美聯社）

21歲的馬拉拉表示，在聽聞澳洲處理難民議題的新聞後，特別是兒童方面，很多人經歷大量的心理危機，對此她感到失望。她觀察到，比起貧窮的黎巴嫩、肯亞、盧安達，像是澳洲、美國與歐洲等的富裕國家，反而比較不歡迎難民。

馬拉拉補充，巴基斯坦接納來自阿富汗的難民長達40年，擁抱數百萬人，「我們一直有這樣的想法，好客是我們文化中的一部分。如果有人失去家園，無論他們來自哪裡，原因是什麼，你身為人類的職責便是歡迎與支持他們，敞開你的家園、敞開心胸。」然而，她注意到已開發國家有著更蓬勃的經濟、建設，卻對難民更加嚴苛。

回憶自己過往的經歷，馬拉拉說當時她的家人脫離塔利班（Taliban）的統治，離開巴基斯坦，從一個家庭遷移到另一個家庭，住過親人、朋友甚至是陌生人的家。她匆忙拿起行李，想帶上書包實踐自己的信念。現在她正推廣讓1.3億名沒有上過學的女孩接受教育。

馬拉拉的新書闡述了自己的心聲，她曾被塔利班人士槍擊頭部，如今在英國牛津大學讀書，她致力讓世界各地的難民被看到，並發起讓女性受教育的活動。

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