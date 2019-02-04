塗黑臉、扮三K黨舊照曝光　美維吉尼亞州長引種族爭議拒下台

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美國維吉尼亞州民主黨籍州長諾森（Ralph Northam）1日被曝，在1984年醫學院畢業紀念冊上的相片，不只把臉塗黑裝成黑人，還打扮成篤信白人至上主義的三K黨成員，這些充滿種族意味的照片引發爭議，許多民主黨人紛紛呼籲諾森下台，避免影響2020選情。

▲美國維吉尼亞州民主黨籍州長諾森事發後曾否認，又改口坦承 。（圖／路透）

綜合外媒報導，諾森1984年畢業於東維吉尼亞醫學院，當年其畢業紀念冊個人專頁上，其中一張兩人合照，一人將臉塗黑假扮成黑人，另一人身穿仇視黑人的三K黨成員的白袍。諾森在事發後2度致歉，表示他是照片裡的其中一人，對於選擇做出這種裝扮，造成當時與現在的傷害，深感抱歉。他說，自己過去一年中為維吉尼亞州盡心盡力，會在剩下的任期繼續打拚，不會因此辭職離去。

雖然諾森於2017年州長選舉中勝出，被視為民主黨在2016年總統大選落敗後的最重要勝利，但黨內在照片曝光後，要求諾森辭職的聲浪立刻湧現，其中兩名是非洲裔參議員。民主黨大老包括前副總統拜登、加州參議員賀錦麗、已宣布參選總統的德州聖安東尼奧市前市長卡斯楚紛紛喊話，要諾森知所進退，顯然怕諾森死賴著不走只會成為他們的大包袱。

加州非洲裔聯邦參議員賀錦麗在推文中表示：「領導人必須謹守最高的標準，種族主義污點不容許在政府廳堂。維吉尼亞州長應下台，讓民眾能夠癒合及共同向前邁進。」紐約州國會參議員陸天娜也指出：「我們對朋友和敵人並沒有兩套標準，對就是對，錯就是錯；種族主義無法在政府內或其他地方找到藉口。」由此可見民主黨內對帶有種族歧視爭議抱持零容忍態度。

▲三K黨是指美國歷史上和現代三個不同時期奉行白人至上主義運動和基督教恐怖主義的民間團體，也是美國種族主義的代表性組織。（示意圖／美聯社）