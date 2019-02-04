南加州小飛機「墜毀砸民宅」2死2傷！大火沖天...房屋燒到焦黑

▲小飛機墜毀砸中民宅。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國南加州在當地時間3日下午發生小飛機墜機事故，一架雙發動機賽斯納414A型（Cessna 414A）飛機從富勒頓市立機場（Fullerton Municipal Airport）起飛不久，墜毀在約巴林達（Yorba Linda）住宅區，直接砸到住家。外媒報導，已經確定有2人死亡，2人受傷。



據報導，這架飛機從富勒頓市立機場起飛不久後就墜毀，地點距離機場大約只有15英里（約24公里）。橘郡消防局（Orange County Fire Authority ）在推特上PO出現場照片，被墜毀飛機砸到的房屋整個燒得焦黑，旁邊還有一棟房子有輕微失火，兩名傷者已經被送到附近的醫院救治。

目前當局還未公布罹難者與傷者身分，火勢撲滅之後，消防員將會進入被燒毀的房子內搜查，看使否有其他人受困。附近的鄰居聽到飛機墜毀的聲響，還以為是發生爆炸，嚇得趕緊逃出家門，一名網友PO出的影片可以看到，街道上和附近鄰居的屋頂上都正在燃燒的飛機殘骸。

▼被砸中的房子燃起熊熊大火。