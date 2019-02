南加州小飛機「墜毀砸民宅」2死2傷！大火沖天...房屋燒到焦黑

▲小飛機墜毀砸中民宅。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

美國南加州在當地時間3日下午發生小飛機墜機事故,一架雙發動機賽斯納414A型(Cessna 414A)飛機從富勒頓市立機場(Fullerton Municipal Airport)起飛不久,墜毀在約巴林達(Yorba Linda)住宅區,直接砸到住家。外媒報導,已經確定有2人死亡,2人受傷。



據報導,這架飛機從富勒頓市立機場起飛不久後就墜毀,地點距離機場大約只有15英里(約24公里)。橘郡消防局(Orange County Fire Authority )在推特上PO出現場照片,被墜毀飛機砸到的房屋整個燒得焦黑,旁邊還有一棟房子有輕微失火,兩名傷者已經被送到附近的醫院救治。

目前當局還未公布罹難者與傷者身分,火勢撲滅之後,消防員將會進入被燒毀的房子內搜查,看使否有其他人受困。附近的鄰居聽到飛機墜毀的聲響,還以為是發生爆炸,嚇得趕緊逃出家門,一名網友PO出的影片可以看到,街道上和附近鄰居的屋頂上都正在燃燒的飛機殘骸。

▼被砸中的房子燃起熊熊大火。

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB