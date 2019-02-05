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「北中南東」地雷景點大塞爆　不想人擠人！改走這些替代景點

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▲九份是日本人來台旅遊熱點，4日晚老街擠到水洩不通。（圖／瑞芳警分局提供）

▲九份是國人出遊熱點，人潮塞爆。（圖／瑞芳警分局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預估易壅塞熱門景點的周邊路段，包含金瓜石、九份、南方澳、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂等。為防民眾塞在路上，觀光局提供規劃遊程時可考慮的周邊替代景點，讓民眾出遊遊玩更順暢。

觀光遊樂地區十大易壅塞景點路段及分流配套措施

北部
● 金瓜石、九份地區（台2線、縣道102線）
建議公共運輸：「台灣好行」黃金福隆線或選擇「台灣觀巴」九份、東北角海岸觀光行程
建議替代景點：鼻頭龍洞地質公園、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、澳底、福隆、舊草嶺隧道、舊草嶺環狀自行車

● 南方澳地區（台2線接台9線）
建議公共運輸：「台灣觀巴」蘇澳、南方澳文化美食一日遊行程
建議替代景點：蘇澳冷泉公園、白米木屐村、冬山河親水公園

▲▼高鐵集集日月潭一日豐富行。（圖／記者賴文萱攝）

▲日月潭易塞爆，民眾可選擇赴集集一日遊。（圖／記者賴文萱攝）

中部
● 八卦山風景區彰化大佛天空步道（彰化大佛風景區卦山路）
建議公共運輸：台鐵西部縱貫線（彰化站）、彰化客運（6900.6912.6933.6934及6936等5路公車路線）
建議替代景點：八卦山風景區其他景點，如南投猴探井遊憩區天空之橋、芬園就是愛荔枝樂園、社頭清水岩寺及八卦山風景區登山步道及自行車步道群

● 日月潭地區（台21線九龍口至水社路段、魚池街往九族文化村路段）
建議公共運輸：「台灣好行」日月潭線、日月潭遊湖公車、「台灣觀巴」日月潭行程
建議替代景點：伊達邵、清境、埔里、集集、水里、車埕

▲北門水晶教堂。（圖／資料照／雲嘉南風管處提供）

▲北門水晶教堂。（圖／資料照／雲嘉南風管處提供）

南部
● 阿里山（台18線阿里山森林遊樂區及觸口龍隱寺段路段）
建議公共運輸：「台灣好行」阿里山線、「台灣觀巴」阿里山行程
建議替代景點：逐鹿部落、觸口遊客中心、牛埔仔遊憩區、福山古道、迷糊步道、雅吾瑪斯步道

● 布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂（台17線沿線據點）
建議公共運輸：「台灣好行」鹽鄉濱海線、「台灣觀巴」漫遊鹽鄉行程
建議替代景點：東石漁人碼頭、故宮南院、井仔腳瓦盤鹽田、臺灣鹽博物館、雙春濱海遊憩區、黑面琵鷺生態展示館

● 屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋（台24線與縣185交會處）
建議公共運輸：「台灣好行」屏北線、「台灣觀巴」原住民文化、山川琉璃吊橋一日遊
建議替代景點：六堆客家文化園區、茂林

▲▼台東加路蘭風景區,加路蘭遊憩區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東加路蘭風景區。（圖／記者蔡玟君攝）

東部
● 台9丙鯉魚潭路段
建議公共運輸：「台灣好行」縱谷花蓮線、「台灣觀巴」陽光綠意迎風趣半日遊、「台灣觀巴」知性之旅半日遊
建議替代景點：立川漁場、新光兆豐休閒農場、林田山林業文化園區、花蓮觀光糖廠、大農大富平地森林園區

● 台9線卑南鄉綠色隧道路段
建議公共運輸：「台灣好行」縱谷鹿野線、「台灣觀巴」縱谷龍田單車一日遊行程
建議替代景點：卑南文化公園、原生植物園、鹿野高台

● 台東縣三仙台、水往上流、小野柳（台11線沿線據點）
建議公共運輸：「台灣好行」東部海岸線或鼎東客運（海線）
建議替代景點：加路蘭、都蘭糖廠、金樽、石雨傘、成功鎮市區、都歷遊客中心、台東市森林公園

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關鍵字：易塞景點,旅遊景點,春節景點,觀光局,春節旅遊

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