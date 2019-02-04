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別白目！打麻將「超雷5大禁忌」　原來打牌前不能剪指甲

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▲打麻將。（示意圖／記者陳致平攝）

▲打麻將的眉眉角角相當多，一個不注意就有可能踩到別人的雷。（示意圖／記者陳致平攝）

生活中心／綜合報導

過年就是要打牌將啊不然要幹麻！但是打麻將的眉眉角角相當多，一個不注意就有可能踩到別人的雷，想要當個好牌咖，這些禁忌千萬不要做，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出打麻將「超雷5大禁忌」，別再當個雷咖了！

禁忌1：不能拍肩、拍背

打牌時不能拍肩、拍背是最基本的禁忌，你以為拍肩、拍背是種鼓勵，但打牌中拍肩、拍背可能會把好運拍掉，贏錢事小，若是對方輸錢的話，小心掃到颱風尾啊！

禁忌2：連莊時候忌離開座位

這點很多人一想上廁所就會忘記，但你一起身，可能就會中斷氣勢正旺的莊家，所以提醒自己，即使再想上廁所，也要等莊家下莊，否則莊家一定會在心中好好記上一筆。

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲別人連莊時候忌離開座位，因為你一起身，可能就會中斷氣勢正旺的莊家。（圖／CFP）

禁忌3：打牌前忌剪指甲

這項禁忌較少人知道，傳聞打牌前剪指甲會傷氣，有網友分享，自己打牌前幾個小時剪了指甲，當天不管怎麼樣都胡不到還狂放槍，想要剪指甲隨時都可以剪，就是別挑打牌前！

禁忌4：打牌忌心情不好

心情不好除了讓牌桌氣氛尷尬之外，也很難得到財神爺的眷顧，也難免會影響到自己的判斷能力，最後往往容易落得情場、賭場兩頭空的下場，心情雪上加霜變的更差了。

禁忌5：忌多話

這項禁忌比較見仁見智，有人認為多話會影響到自己的判斷力，但有些人打牌時喜歡聊天，場面比較熱絡，不過因為太專注聊天一個不注意就放槍也是常有的事。

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關鍵字：過年,麻將,打牌,禁忌,網路溫度計

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