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8分鐘上菜！年菜懶人包神救援　輕鬆當台灣好媳婦

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▲▼年菜。（圖／CFP）

▲看準年菜商機，不少業者推出年菜懶人包，讓你化身台灣好媳婦。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

看準年菜商機，不少業者推出年菜懶人包，讓你化身台灣好媳婦，輕輕鬆鬆就收服全家人的胃，就有知名業者推出「功夫媽媽料理懶人醬料包」，主打「8分鐘變台灣好媳婦」，讓公婆讚不絕口！

懶人醬料包除了家常菜之外，高檔料理也能輕鬆搞定！消費者只需購買自己喜歡的食材，加入醬料包就能做出許多館子菜，省去大量的備料時間，也無需翻食譜，像是三杯明蝦、宮保牛排、花雕干貝等都不是問題。

▲ 功夫媽媽料理懶人醬料包（圖／網友adeni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲消費者認為，功夫媽媽省時又省事，只要三步驟就能完成。（圖／網友adeni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

消費者徐小姐表示「每次看網路影片說什麼幾分鐘做完一道料理，心裡都白眼無限，根本沒把備料時間算進去，當然快啊，但功夫媽媽真的是超省時又省事」，不用買瓶瓶罐罐的調味料，裡面都已經分裝好了，只要三步驟就能完成。

步驟一「蝦子兩面煎上色，放置一旁」，步驟二「所有醬料包丟到鍋中收汁」，步驟三「醬汁濃稠後加入蝦子和九層塔就可完成」，徐小姐笑說「真的超簡單，但煮完後有股莫名覺得自己是料理達人的優越感」。

▲ 功夫媽媽料理懶人醬料包（圖／網友adeni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 懶人醬料包除了家常菜之外，高檔料理也能輕鬆搞定！（圖／網友adeni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

各國美食百百種，但怎麼吃還是中式料理最對公婆的味！聰明選擇「年菜懶人包」，民眾只需要購買自己喜歡的食材，加入醬料包就能做出許多館子菜，再也不用花時間備料，讓平常沒有進廚房的新手媳婦，也可以立馬變身台灣好媳婦，輕鬆做出五星級的功夫菜。

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關鍵字：圍爐,團圓飯,過年,年菜,功夫媽媽,媳婦,中式料理

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