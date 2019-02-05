台北印象你認同哪幾項？　20大「天龍觀察筆記」（下）

▼2018年跨2019年的101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

你們對台北印象是什麼？是「難相處」還是「天氣冷到哭出來？」DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據關鍵引擎》列出20個項目，而上集已經介紹11個至20個，現在要為大家公布剩下的10個！

第1個至第10個包括「通勤出遊少不了捷運」、「擁擠繁忙難以放鬆」、「標誌性建築101」、「西門町風情令人難忘」、「悠遊卡必備超方便」、「跨年演唱會必看」、「人們高傲冷漠難相處」、「花博公園美麗精彩」、「陰雨綿綿住處發霉」、「天氣冷太陽不露面」。

以下拿出幾點來說明：

NO.9 陰雨綿綿住處發霉

雖然下雨的頻率比不上基隆，但台北的「雨多」還是讓人困擾，大多數人住家一定必備除濕機。

NO.7 人們高傲冷漠難相處

有網友描述，大部分的台北人確實和鄰居們都不熟，不像南部人常常東客串一下、西借個醬油等，但如果你開口求助、問路，大多數台北還是會展現他熱心的一面，台北人可能只是比較「慢熱」而已。

▼台北常下雨。（圖／記者季相儒攝）

NO.6 悠遊卡必備超方便

悠遊卡除了可以搭公車、捷運，還能到超商、速食店、或是百貨美食街、書店消費，台北人可說是人手一張。

NO.2 擁擠繁忙難以放鬆

許多外地人對台北的第一印象都是步調很快，在路上想慢慢逛街，都擔心被趕路的民眾白眼；公車、捷運更是擠滿人，給人繁忙緊張的氣氛。

NO.1 通勤出遊少不了捷運

自從捷運木柵線1996年通車以後，台北的交通、建設、商業區域，已經變得與捷運密不可分。近年來捷運更將雙北市納入大家的生活圈，而2017年開通的機捷，也讓國外旅客到台北更加便利，捷運和台北已經密不可分，並成為大家對台北印象中的第一名。

▼ 跨年夜捷運世貿站散場人潮。（圖／記者湯興漢攝）