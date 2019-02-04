愛排隊、食物常踩雷！　20大「台北印象」真寫實（上）

▲捷運人潮。（圖／記者李彥慧攝）

生活中心／綜合報導

你對「台北的印象」是甚麼呢？愛排隊？到處都在塞車？DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據關鍵引擎》列出20個項目，大家一起來看看哪一點你特別有感吧！

NO.20 公車普及電子站牌多

走沒幾步就有站牌可招的公車，是台北通勤族的好朋友，路線多加上近幾年設立的電子站牌，大大增加方便性。

NO.19 特色咖啡廳琳瑯滿目

近10年台北開始流行各式各樣、不同主題的咖啡廳，連鎖品牌更是每隔兩條街就能看到。網友說在台北租屋只能住小小的空間，偶爾想看書、寫作業，花1、2百元消費就能窩在咖啡廳內，感覺還不錯。

NO.18 商圈夜市好逛好買

台北商圈百貨公司林立，包括中山商圈與東區商圈，還有觀光客最愛的西門商圈，更在地人會逛的地方可能會選擇北車車站商圈，或者是公館師大商圈。雖然現在師大夜市因為租金變貴與居民抗議，人潮少了很多，但還是很好逛很好吃。

▼師大夜市 。（圖／翻攝自google map）

NO.17 排隊人潮超多還是要排

每到假日不管是餐廳或是小吃，隨處都可見排隊人潮；又或者哪間品牌美食來台展店，就會出現體驗人潮，好像排隊買到的東西就特別好，也衍生出代客排隊這個職業。

NO.16 食物難吃常常崩潰踩雷

常常聽到來台北打拼的中南部民眾，都會抱怨台北東西又貴又難吃；對此，有人分析是因為台北沒有農產品，食材不如外縣市新鮮，所以煮出來當然有差，至於是否真的是這個原因，那就見仁見智囉！

NO.15 台語講得破破爛爛

▼一蘭拉麵外面排隊。（圖／記者黃士原攝）

第11、12、13、與14名分別是「上下班塞車塞到飽」、「物價貴花錢如流水」、「潮流男女都很會打扮」、「公共場合幾乎都有Wi-Fi 」，剩下的10個項目就一起來看下集吧！